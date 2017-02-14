Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против празднования Дня святого Валентина в Казахстане, передает Kazpravda.kz
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"День святого Валентина – праздник, пришедший с Запада, который противоречит нашим национальным традициям и менталитету нашей страны, молодежь должна это понимать", – написал Токаев в своем Twitter.
День святого Валентина, или День всех Влюбленных – праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Предположительно назван по имени одного из двух христианских мучеников с именем Валентин –Валентин Интерамнский и Валентин Римский.
Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки, со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви.
Между тем с 2011 года в Казахстане отмечают свой национальный День влюбленных – "Улттык гашыктар кунине орай". Дата праздника была выбрана в честь героев казахского эпоса – Козы Корпеш и Баян-Сулу. Это герои поэмы казахского эпоса XIII–XIVвеков, которая повествует о трагической, красивой любви и смерти влюбленных юноши и девушки.