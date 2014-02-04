Толерантность подразумевает cогласие

Спорт

С основным докладом выступил председатель Агентства по делам религий Марат Азильханов, который подчеркнул, что в настоящее время государственная политика в сфере религии формируется в рамках задач, определенных Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050», а также в Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». В этих основополагающих документах учтены современные вызовы и угрозы в религиозной сфере. 

Характеризуя религиозную обстановку в стране, докладчик отметил, что она остается стабильной. Развиваются конструктивные формы государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. По итогам проведенных в 2013 году социологических опросов, около 90% граждан оценивают религиозную ситуацию в стране как благополучную, а политику государства в сфере межрелигиозных отношений поддерживают 86% казахстанцев. Это свидетельствует о серьезной работе агентства в 2013 году. Так, при посредстве агентства акиматами на местах организована деятельность более 500 информационных групп по вопросам религии, в состав которых вошли представители госорганов, религиоведы, теологи, имамы. В СМИ было опубликовано более 7 тыс. материалов по актуальным вопросам религиозной сферы. Значительное развитие получило сотрудничество между государством и институтами гражданского общества по противодействию деструктивным проявлениям в религиозной сфере. К 28 НПО, занимающимся оказанием помощи и реабилитацией лиц, пострадавших от деструктивной религиозной деятельности, в 2013 году присоединилось еще несколько десятков организаций, в частности, партнером агентства выступает Гражданский альянс Казахстана, имеющий свою широкую сеть в областях. 

В регионах проведено 9 респуб­ликанских научно-практических конференций на актуальные темы религиозной жизни. Отдельно ведется работа с женской аудиторией. В частности, реализуется проект «Женщина и религия», на базе вузов открыты клубы «Кыз-Жибек» для воспитания девушек на основе национальных традиций. Агентством организованы и проведены III Форум религиоведов Казахстана «Роль религии в светском государстве» и конференция «Религия и гражданское общество», а также 4 международных конференции с участием отечественных и зарубежных экспертов, представителей религиозных объединений и исследовательских центров. Активизировал свою работу Конгресс религиоведов Казахстана, созданы консультативно-экспертный совет по изучению религиозной ситуации и Совет по взаимодействию с НПО при агентстве...

Марат Азильханов отметил также, что реализуется Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013–2017 годы. Усилия агентства сконцентрированы на информационно-разъяснительной работе по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, а также формировании в обществе толерантного религиозного сознания и иммунитета к радикальной идеологии. Для этого созданы культурно-просветительский интернет-ресурс E-islam, Центр приема информации и консультирования граждан по религиозным вопросам, а на его базе – круглосуточная «Горячая линия-114». Последовательно воплощаются в жизнь требования Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»: разработано и принято 15 подзаконных актов, в том числе 7 постановлений Правительства и 8 приказов агентства, утвердивших инструкции, стандарты и регламенты госуслуг по важнейшим направлениям государственной политики в сфере религии. 

В 2013 году завершен процесс ликвидации не прошедших всеобщую перерегистрацию религиозных объединений, и удалось обеспечить исполнение требований закона. Принято 6 нормативных и правовых актов, содержащих стандарты и регламенты, этапы и механизмы организации и проведения религиоведческой экспертизы, которая ставит серьезный заслон поступлению в нашу страну религиозной литературы экстремистского характера. В целом принятие мер по укреплению законности стало важным вкладом в общую нормализацию религиозной сферы.

Докладчик отметил усиление взаи­модействия агентства с Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК). А участие представителей Русской православной церкви практически во всех начинаниях АДР являет пример конструктивного партнерства. Агентством налажены тесные отношения с представителями других конфессий – католиками, иудеями, лютеранами, которые поддерживают государство в построе­нии гармоничного, толерант­ного казахстанского общества. Проведена работа и по организации сотрудничества с иностранными государствами – ОАЭ, Турцией и Кыргызстаном. В январе нынешнего года впервые в Казахстане АДР подготовило и направило в МИД для препровож­дения в ООН развернутый доклад «О состоянии свободы вероисповедания в Республике Казахстан» за 2013 год. 

Изложив основные результаты деятельности агентства в 2013 году по регулированию отношений в религиозной сфере, Марат Азильханов резюмировал, что Казахстан в области обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания имеет серьезные достижения. Затем он обозначил главные направления, по которым будет работать агентство в 2014 году, заверив, что для эффективного выполнения задач, поставленных Главой государства, деятельность АДР по всем аспектам работы будет только активизироваться.

Анна НЕГИНА

Популярное

Все
Этностиль обретает все большую популярность
История Великой степи на языке карт
Астана глазами детей
Тройной прорыв в Лондоне
Быть частью сообщества
Полный производственный цикл
От голштинов до алгоритмов
Сохранить здоровье трудящихся
Возрождается алматинский апорт
Фавориты держат марку
Объединить физиков и лириков
Завтра – Национальный день домбры
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Производство мясной продукции в Аркалыке увеличат вдвое
Душа, поющая в дереве
Время правовых решений
По столетиям пешком
Обнимаю с любовью
Сильные общества рождают сильных людей
Чтобы знания «возвращались» домой
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Плюс один новый завод в Казахстане
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Проявил отвагу во время пожара
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Газета стала судьбой
Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Народная партия Казахстана избрала нового председателя
Инфраструктура для велосипедистов
От маленькой капли – большие урожаи
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Заблудившемуся туристу из Великобритании помогли полицейские в Атырау
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

Читайте также

Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национально…
Казахстанские борцы завоевали еще три медали на чемпионате …
Золотой овертайм в Семее
Перезагрузка «Астаны»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]