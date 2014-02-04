Толерантность подразумевает cогласие

С основным докладом выступил председатель Агентства по делам религий Марат Азильханов, который подчеркнул, что в настоящее время государственная политика в сфере религии формируется в рамках задач, определенных Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050», а также в Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». В этих основополагающих документах учтены современные вызовы и угрозы в религиозной сфере.

Характеризуя религиозную обстановку в стране, докладчик отметил, что она остается стабильной. Развиваются конструктивные формы государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. По итогам проведенных в 2013 году социологических опросов, около 90% граждан оценивают религиозную ситуацию в стране как благополучную, а политику государства в сфере межрелигиозных отношений поддерживают 86% казахстанцев. Это свидетельствует о серьезной работе агентства в 2013 году. Так, при посредстве агентства акиматами на местах организована деятельность более 500 информационных групп по вопросам религии, в состав которых вошли представители госорганов, религиоведы, теологи, имамы. В СМИ было опубликовано более 7 тыс. материалов по актуальным вопросам религиозной сферы. Значительное развитие получило сотрудничество между государством и институтами гражданского общества по противодействию деструктивным проявлениям в религиозной сфере. К 28 НПО, занимающимся оказанием помощи и реабилитацией лиц, пострадавших от деструктивной религиозной деятельности, в 2013 году присоединилось еще несколько десятков организаций, в частности, партнером агентства выступает Гражданский альянс Казахстана, имеющий свою широкую сеть в областях.

В регионах проведено 9 респуб­ликанских научно-практических конференций на актуальные темы религиозной жизни. Отдельно ведется работа с женской аудиторией. В частности, реализуется проект «Женщина и религия», на базе вузов открыты клубы «Кыз-Жибек» для воспитания девушек на основе национальных традиций. Агентством организованы и проведены III Форум религиоведов Казахстана «Роль религии в светском государстве» и конференция «Религия и гражданское общество», а также 4 международных конференции с участием отечественных и зарубежных экспертов, представителей религиозных объединений и исследовательских центров. Активизировал свою работу Конгресс религиоведов Казахстана, созданы консультативно-экспертный совет по изучению религиозной ситуации и Совет по взаимодействию с НПО при агентстве...

Марат Азильханов отметил также, что реализуется Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013–2017 годы. Усилия агентства сконцентрированы на информационно-разъяснительной работе по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, а также формировании в обществе толерантного религиозного сознания и иммунитета к радикальной идеологии. Для этого созданы культурно-просветительский интернет-ресурс E-islam, Центр приема информации и консультирования граждан по религиозным вопросам, а на его базе – круглосуточная «Горячая линия-114». Последовательно воплощаются в жизнь требования Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»: разработано и принято 15 подзаконных актов, в том числе 7 постановлений Правительства и 8 приказов агентства, утвердивших инструкции, стандарты и регламенты госуслуг по важнейшим направлениям государственной политики в сфере религии.

В 2013 году завершен процесс ликвидации не прошедших всеобщую перерегистрацию религиозных объединений, и удалось обеспечить исполнение требований закона. Принято 6 нормативных и правовых актов, содержащих стандарты и регламенты, этапы и механизмы организации и проведения религиоведческой экспертизы, которая ставит серьезный заслон поступлению в нашу страну религиозной литературы экстремистского характера. В целом принятие мер по укреплению законности стало важным вкладом в общую нормализацию религиозной сферы.

Докладчик отметил усиление взаи­модействия агентства с Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК). А участие представителей Русской православной церкви практически во всех начинаниях АДР являет пример конструктивного партнерства. Агентством налажены тесные отношения с представителями других конфессий – католиками, иудеями, лютеранами, которые поддерживают государство в построе­нии гармоничного, толерант­ного казахстанского общества. Проведена работа и по организации сотрудничества с иностранными государствами – ОАЭ, Турцией и Кыргызстаном. В январе нынешнего года впервые в Казахстане АДР подготовило и направило в МИД для препровож­дения в ООН развернутый доклад «О состоянии свободы вероисповедания в Республике Казахстан» за 2013 год.

Изложив основные результаты деятельности агентства в 2013 году по регулированию отношений в религиозной сфере, Марат Азильханов резюмировал, что Казахстан в области обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания имеет серьезные достижения. Затем он обозначил главные направления, по которым будет работать агентство в 2014 году, заверив, что для эффективного выполнения задач, поставленных Главой государства, деятельность АДР по всем аспектам работы будет только активизироваться.

Анна НЕГИНА