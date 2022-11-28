Только 10% потенциальных потребителей газа в трех поселках, расположенных в 20–30 км от Жезказгана, подключились к газопроводу

Вместе с тем работы по газификации идут по плану. Более месяца назад началась подача газового топлива на Жезказганский медеплавильный завод.

– Проект газификации Жезказгана стоимостью 14,5 миллиарда тенге осуществляется в три очереди с учетом строительства семи пусковых комплексов. Первые потребители – жители поселка Талап, что в 30 километ­рах от города, были подключены к газу в декабре прошлого года, – сообщил заведующий сектором ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана» Нурбол Садыков.

Первая очередь строительства завершена, близится окончание работ по второй. На данный

момент к газоснабжению подключаются жители еще двух населенных пунктов – микрорайо­на Богенбай-батыра и поселка Геологического.

Продолжаются работы по подведению газопровода в пригородные поселки Бекболатсай, Костанкельды и Западного райо­на Жезказгана. Проект газификации планируется завершить в 2026 году. По данным Нурбола Садыкова, в следующем году газовые трубы будут доведены до границ нескольких тысяч участков частных домовладений.

– По факту газ уже доведен до ворот каждого частного дома в трех поселках – Талап, микрорайо­не Богенбай-батыра и Геологическом, – сообщил директор Жезказганского газового хозяйства Карагандинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Гани Кулшимбаев. – Это 645 домов, а значит, свыше 600 потенциальных потребителей. Однако пока подключились лишь 68 абонентов. Жезказган немного отстает по темпам подключения по сравнению с Карагандинской об­ластью, – отметил он.

И дело не в том, что строительство не идет, и даже не в стоимости подключения и оборудования. В отличие от южных регионов в области Улытау газификация проводится впервые, в этом одна из причин неуверенности потребителей. Население долго «раскачивается», сомневается, даже побаивается подключаться, насмотревшись новостей по ТВ и в Интернете. Первый вопрос, который люди задают: «Действительно ли газ безопасен?»

– Мы каждые выходные ходим по дворам, объясняем гражданам, что все зависит от дисцип­линированности потребителя, – рассказал Гани Кулшимбаев. – Брошюры не всегда дают полную информацию, поэтому ставку делаем на личное общение. Наша компания как газовая служба, национальный оператор согласно закону о газе и газоснабжении должна осуществлять поставку и транспортировку и будет это делать вне зависимости от чис­ла подключившихся абонентов. Впрочем, соседи тех, кто уже получил доступ к голубому топливу, очень скоро увидят и поймут преимущества газификации перед печным отоплением.

Стоимость оборудования и подключения – вторая причина, тормозящая газификацию. В удаленных от областного центра поселках большинство жителей не могут себе позволить провес­ти газ в дом. Третий фактор – отсутствие правоустанавливающих документов на домостроение. Подобные проблемы часто встречались и в других газифицируемых регионах, в том числе и в Астане.

Стоит отметить, что городской акимат в сотрудничестве с АО «КазТрансГаз Аймак» решил этот бюрократический вопрос. Министерство энергетики тоже пошло навстречу и сократило перечень требуемых для подключения документов с восьми до четырех.

Если и в этом случае у абонента не хватает каких-то документов, местный акимат, рассмотрев вопрос, имеет право дать свое согласие на подключение жилого дома.

Вопрос урегулирован по обращениям и просьбам граждан, которым из-за нехватки времени было затруднительно собрать всю документацию. А между тем в регионе даже появились «помогайки», которые за определенную плату предлагали «решить» проблему.

Если в удаленных поселках население пока «раскачивается», то жители пригорода и Западного района Жезказгана – с 91-го по 94-й кварталы – ждут не дождутся газификации. В их домах холодно из-за устаревших трубопроводов теплоснабжения, угольные печи установлены не везде.

В Жезказганский филиал «КазТрансГаз Аймак» уже не раз приходили делегации аксакалов, которые от лица жителей спрашивают: когда же уже будет газ?

– Желающих много, что очень радует, – отметил Гани Кулшимбаев. – Мы со своей стороны готовы оказать любую посильную помощь жезказганцам.

Он также сообщил, что в пригородных поселках Костанкельды и Бекболатсае подрядчиками выполнено до 90% строительных работ. Остается важнейший этап: до сдачи объекта проверить готовность газопровода – провести опрессовку и удостовериться в герметичности.

– Подрядчики подвели газ к домам, продолжаются работы по установке газорегуляторных пунктов шкафных (ГРПШ), газорегуляторных пунктов (ГРП), – добавил он. – Это оборудование, которое имеет фактор редуцирования, то есть понижения давления газа в трубах до определенного уровня в целях безопасного потребления населением.

Гани Кулшимбаев выразил надежду, что до конца месяца все необходимое оборудование будет установлено, оба поселка подключать к газу будут в марте-апреле 2023 года. Хорошая новость ждет и жителей пяти кварталов частного сектора Западного района Жезказгана. Их дома также планируется газифицировать уже в следующем году.

Работы подрядчиком ведутся с опережением утвержденного графика. Стоит отметить, что на вышеуказанные кварталы не хватает тепловой энергии, подаваемой городской ТЭЦ. Поэтому для них вопрос газификации крайне актуален.

Сейчас ведутся подготовительные работы по укладке подводящего газопровода – основной магистрали. Городские власти намерены успеть подключить жителей кварталов до следующей зимы.

– Меня очень радует, что среди наших клиентов нет должников, – отметил Гани Кулшимбаев. – Они и сами рады, многие говорят, что сейчас отопительный сезон им обходится в разы дешевле. К тому же тариф на газ в этом году был снижен.

Еще одна важная новость. Более месяца назад газ начал пос­тупать на крупнейшее промышленное предприятие Жезказгана – медеплавильный завод.

Изначально согласно проекту газификации региона и на основании технико-экономического обоснования планировалось сделать так, чтобы объемов голубого топлива, которое запрашивается для региона, хватало и для физических, и для юридических лиц.

– На данный момент, располагая имеющимся оборудованием, мы можем подавать газ только для населения, – отметил Гани Кулшимбаев. – Медьзавод исключается. На предприятии ведется строительство сернокислотного цеха. Именно он и будет газифицирован. Однако, насколько я знаю, пуск его произойдет не сразу, а согласно графику.

Стоит отметить, что данный производственный цех еще не работает, но до 2025 года будет запущен. Сернокислотное производство призвано качественно улучшить экологическую ситуацию в Жезказгане, так как с введением его в действие объемы выбросов сернистого ангидрида в атмосферу снизятся почти наполовину.