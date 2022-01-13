Только оправившиеся от последствий пандемии бизнесмены Алматы снова несут большие финансовые потери от бесчинств мародеров

Только оправившиеся от последствий пандемии алматинские бизнесмены сегодня переживают ужасающие финансовые потери от бесчинств мародеров в результате беспорядков в городе.По словам основателя Ассоциации клуба рестораторов РК, управляющего киноцентра «Арман» Ирины Лебедевой, в сообществе предпринимателей страны сегодня нет выигравших, уцелевших, есть только проигравшие. Каждый коммерческий офис, небольшой магазин или же крупный ресторан сегодня терпит убытки, потому как даже если он не был разграб­лен или разрушен сумасшедшей толпой мародеров, то вынужден простаивать и терять прибыль.– Кто-то оценивает свои убытки в 5–10 миллионов тенге, а у кого-то эта цифра измеряется в полмиллиона долларов, – говорит Ирина Лебедева. – Некоторые объекты предпринимательства были полностью сожжены без возможности на восстановление. «Арман» и без того был на грани разорения, он буквально «умирал» из-за карантинных запретов и ограничений. Мы надеялись на то, что вскоре он вновь сможет ожить, а теперь опять вынуждены закрыться.Ирина Лебедева призывает всех предпринимателей Казахстана, столкнувшись с деяниями мародеров, в первую очередь вызывать участкового, звонить «102» и только совместно с представителями полиции фиксировать весь ущерб от погромов, писать заявления. Ведь именно на основании этих документов можно получить компенсацию.При этом, судя по поступающей от различных предпринимателей информации, после набега мародеров разбитыми витринами магазинов и «свободным» доступом к ним воспользовались (!) местные жители. Как говорится, кому война, а кому мать родна.Таким образом, предприниматели даже после ужасных событий вынуждены бездействовать в ожидании полиции и наблюдать, как горожане на глазах «перерож­даются» в воров и мародеров и продолжают «подчищать» за бандитами...В связи с этим директор палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов обращается к правоохранительным органам с просьбой о том, чтобы они в срочном порядке оказали содействие бизнесу и зафиксировали все преступления:– Нужно, чтобы следственные группы выехали на эти места и составили протокол осмотра места преступления, учли все пункты согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Это ключевой вопрос, и мы призываем правоохранительные органы, Генеральную прокуратуру быст­ро и оперативно отреагировать и принять все необходимые меры, – отметил директор.Алматинский предприниматель, ресторатор Юрий Негодюк тоже переживает тяжелый период. Сеть его ресторанов подверг­лась нападениям.– Один наш ресторан сожгли – закидали бутылками с зажигательной смесью. Соседи позвонили в пожарную службу, но самой пожарной машине не дали подъехать к ресторану, ее начали тоже закидывать и даже стрелять, – рассказывает Юрий. – Из-за этого наш ресторан на пересечении улиц Толе-би – Ауэзова выгорел дотла. Случилось нападение и на торговый центр «Москва». Его 2 ночи грабили. В нем тоже у нас находятся 2 ресторана. Вчера в ТЦ участковый приезжал, все зафиксировал. Только негативные последствия пандемии начали отпускать, мы переживаем очередной удар по бизнесу, но он еще более сильный, более сложный…Ольга Агапова, генеральный директор ТОО «Мануфактура24», казахстанский производитель одежды марки free-DA-sagan, до конца не верила ужасающим сообщениям о мародерствах в городе.– До последнего казалось, что информация о нападении бандитов, террористов на ТРЦ «Promenade», в котором находится мой магазин, сильно преувеличена, – вспоминает она свои первые мысли и эмоции в те дни. – Казалось, что такого просто не может быть! Но когда после всех событий мы получили возможность попасть внутрь, стало понятно, что информацию не преувеличивали, а преуменьшали. От торгового центра остался только внешний фасад. Внутри он фактически полностью разрушен. Был пожар, повреждены инженерные конструкции.Предпринимателя больше всего расстраивают не прямые товарные потери, а тот факт, что теперь на неизвестный период времени магазин потерял возможность продавать товар в режиме офлайн на торговой площади, на которой стоял много лет.– Безусловно, у нас, как и у всех, есть полноценный интернет-магазин, но в нашей практике офлайн-продажи всегда лидировали, – отмечает Ольга Агапова. – Мы написали заявления, оценили ущерб, в помещении всего торгового центра работали криминалисты. Что же будет дальше и каким образом нам будет оказана обещанная помощь, пока никто точно сказать не может. Озвучиваются разные варианты поддержки бизнеса – от прямых компенсаций до освобождения от налогов. Но это все версии. Такому бизнесу, как у нас, освобождение от налогов является не самой «полезной» помощью, ведь деньги на восстановление нужны «здесь и сейчас», а не потом, в будущем. Пос­ле пандемии, которая истощила все резервные фонды, мало кто может похвастаться «подушкой безопасности» на такие случаи. Да и вероятность таких случаев мало кто мог предположить…Она также отметила, что ее производство было возобновлено сразу, как только в городе запус­тили общественный транспорт и сотрудники получили возможность добираться до работы. Ведь бизнес имеет ряд обязательств. Все коллекции расписаны на год вперед. В настоящий момент производитель была вынуждена закрыть продажи по Казахстану.– Купить нашу марку теперь можно только в России, о чем сегодня опубликовали сообщение в своем Instagram. Теперь нам предстоит найти торговую площадку, либо новый торговый центр, либо открывать шоурум и ждать, когда наш любимый ТРЦ восстановится и отстроится заново, – заключила предприниматель.Члены регионального совета палаты предпринимателей города Алматы, Ассоциации общественного питания, предприниматели, в числе которых и те, чей бизнес также подвергся нападению мародеров, совместно с НПП «Атамекен» стали волонтерами. Они привозили воду и развозили горячие обеды в больницы, на пос­ты, в госпитали и детские дома.По информации представителей Национальной палаты предпринимателей, всего за три дня более 6 тыс. порций горячих обедов предприниматели и НПП развезли в Алматы.Ущерб, нанесенный алматинскому бизнесу в результате беспорядков, по состоянию на 9.00 11 января оценивается в сумму 93,8 млрд тенге, сообщили в «Атамекене». В большей степени пострадали субъекты торговли, финансового сектора и общепита. В Алматы по вопросам нанесенного ущерба пострадавшие предприниматели могут обратиться по номерам: +7 727 331 01 33;+7 701 242 29 47, либо в единый call-центр 1432. В 9 регионах страны выявлено 1 528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1 709 объектах, из них в Алматы – 1 408 субъектов, расположенных в 1 578 объектах.В целях оказания всестороннего содействия органам уголовного преследования в расследовании преступлений о массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами объектов бизнеса, и последующей фиксации доказательств о наличии ущерба НПП «Атамекен» просит придерживаться следующих рекомендаций. Во-первых, не следует проводить уборку следов прес­тупления – не убирать повреж­денные предметы, ТМЦ, другое имущество. Это необходимо для снятия следственными органами отпечатков пальцев и т. д. После осмотра места происшест­вия следственно-оперативными группами (СОГ⁄Полиция) по возможности аккуратно разместить их в подвалах, подсобных помещениях. Во-вторых, перезаписать на жесткие диски, флеш-карты записи с камер наружного и внутреннего наблюдения, ресиверов, серверов и т. д. Не стирать (не удалять) записи, на которых запечатлены события в дни погромов. Затем предоставить их в распоряжение СОГ. В-третьих, составить реестр поврежденного⁄похищенного имущества. Подготовить заявления в СОГ о назначении досудебного расследования. И, наконец, в-четвертых, на каждый повреж­денный (украденный) товар⁄имущество подготовить подтверждающие документы об их наличии на момент совершения преступления (накладные, счет-фактуры, приходные акты и т. д.).