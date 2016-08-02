​Томаты – круглый год

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Учредителем этой компании является Куаныш Кабиденов. Успешно развивая свой бизнес по выращиванию овощей и картофеля на орошаемой площади в 1 100 га, предприниматель решил вложить средства и в тепличное хозяйство.

Во многом реализовать данный проект ему помогло государство в лице финансового института АО «КазАгроФинанс». Ощутимая поддержка была получена и в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020». Для строительства крупного комплекса город Актобе был выбран не случайно: рукой подать до международной трассы Западная Европа – Западный Китай и, самое главное, в регионе самые низкие цены на газ. Как показали расчеты, выращивание овощей в закрытом грунте здесь намного дешевле и прибыльней.

К возведению тепличного производства мощностью 1 500 тонн томатов в год на 3 га отведенной земли компания приступила в 2014-м, а первые урожаи начали собирать уже с минувшей весны. Помидоры как на подбор – соч­ные, вкусные. Их выращивают здесь по самой современной испанской технологии. Это и наличие капельного орошения, и системы досвечивания, туманообразования, что обеспечивает успешный рост и плодоношение растений.

По словам К. Кабиденова, основа всего – биозащита, и говорить о применении каких-то химических компонентов не приходится – они полностью исключены в производстве. А потому продукт с экологической точки зрения – первоклассный. Весьма важно то, что весь процесс, вплоть до поддержания температурного режима в комплексе, компьютеризирован. Осуществляют контроль за системой специалисты из Нидерландов, которые обеспечивают дистанционное агросопровождение.

Сегодня в тепличном комплексе работают 63 человека – это жители пригородных населенных пунктов. В сезон они ежесуточно собирают более десятка тонн томатов. Отпускная цена для розничной торговой сети составляет 650 тенге за килограмм. То есть ценовая политика благоприятная. С выходом на полную мощность, а этого на предприятии планируют добиться уже в текущем году, внутренний рынок региона будет полностью обеспечен собственными томатами. Сейчас этот же показатель на уровне 30%.

Особое внимание в ТОО «Актобе-Жылыжай» обращают на применение научного подхода, соблюдение агротехнических норм. С этой целью в комплексе стараются строго сохранять цикличность выращивания двух видов овощей – сначала томатов, потом огурцов, а через определенный период снова перейти на томаты. Такой агроцикл, как подсчитано, будет способствовать и экономии средств на электричестве. С учетом того, что со стороны местных органов власти есть ощутимая поддержка, К. Кабиденов вынашивает планы расширить производство и построить в ближайшей перспективе еще два подобных тепличных комплекса. Предприниматель уверен, что за счет увеличения объемов производства будет обеспечено и снижение себестоимости выращиваемой продукции.

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