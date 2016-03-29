​Тон задает промышленность

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

С журналистами встретился заместитель акима области Ануар Ахметжанов. Он рассказал, что из 2 трлн 600 млрд тенге объема промышленного производства страны за два месяца с начала года 278 млрд тенге приходятся на регион. Анализ показал, что четвертый год подряд промышленный сектор области демонстрирует динамику роста промышленного производства. Ныне она составила 6,8%, в том числе опережающими темпами идет увеличение почти на 11% в обрабатывающей промышленности. Производительность труда в ней приближается к 60 тыс. долларов на человека.

Сыграли положительную роль предпринятые в прошлом году Правительством и акиматом области меры поддержки шести промышленных предприятий, где трудятся более 70 тыс. человек. В этом году в рамках антикризисной работы сформирован перечень из полусотни крупных промышленных предприя­тий, нуждающихся в конкретных мерах государственной поддержки. На сегодня временный понижающий коэффициент на поставку электроэнергии получили кремниевый завод «Тау-Кен Темир» и «Темиртауский электрометаллургический комбинат». Более чем на 52 млрд тенге подписаны с крупными промпредприятиями меморандумы о сотрудничестве в сохранении и развитии экономической и социальной стабильности, казахстанского содержания. Мультипликативным эффектом станет обеспечение субъектов МСБ стабильными заказами.

– Предприниматели должны понимать, что меры господдержки влекут за собой ответные обязательства по сохранению и даже увеличению числа рабочих мест, стабильному уровню производства, модернизации существующих технологических линий, – подчеркнул Ануар Ахметжанов.

Способствует развитию казсодержания приезд в регион представителей АО «Тенгизшевройл», заключивших с предприятиями договоры на 1,6 млрд тенге. Сегодня работают по действующим контрактам, сумма которых превышает 8,3 млрд тенге.

На брифинге были приведены примеры импортозамещения. По словам А. Ахметжанова, корректировка курса национальной валюты, кроме всего прочего, создает реальную возможность создания новых производств по завозимым в страну товарам. Отраслевые управления определяют наиболее перспективные ниши. По предварительным оценкам, это потенциальные рынки с миллиардными оборотами. И здесь в большом выигрыше окажутся и принесут пользу не только себе, но и государству, получив мультипликативный эффект, именно расторопные, быстроориентирующиеся предприниматели. По прогнозу акимата области, объем произведенной МСБ продукции приблизился к 700 млрд тенге. Ежегодно растет доля малого бизнеса в структуре валового регионального продукта.

На одну из самых популярных в стране антикризисных программ «Дорожная карта бизнеса-2020» выделено достаточно средств. За шесть лет поддержано 911 проектов. Заместитель акима области в прямом эфире брифинга обратился к предпринимателям с призывом максимально воспользоваться имею­щимися ресурсами и мерами государственной поддержки.

Перед регионом стоит задача не снижать темпов, обеспечить поддержку предпринимательства. И для этого из республиканского бюджета предоставлено 2,2 млрд тенге. А в рамках принимаемых Правительством антикризисных мер в область дополнительно будет выделено свыше 312 млн тенге на субсидирование и 125 млн тенге на гарантирование.

Ануар Ахметжанов перечислил намеченные проекты в недропользовании, а также наиболее перспективные в СЭЗ, совместных с КНР, и ответил на вопросы журналистов.

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