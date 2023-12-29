ТОО "Әскери құрылыс Астана" задолжало своим работникам более 270 млн тенге

С 2021 года образовалась задолженность по заработной плате перед 3 839 работниками товарищества

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По вине ТОО «Әскери құрылыс Астана» с 2021 года образовалась задолженность по заработной плате перед 3 839 работниками более чем на 270 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на главную военную прокуратуру (ГВП).

"Длительное время работники были вынуждены обивать пороги государственных органов для получения причитающихся денег, однако проблема не находила своего решения. Главная военная прокуратура создала рабочую группу из представителей четырех уполномоченных органов: министерств обороны и юстиции, инспекции по труду и казначейства. Были внесены акты прокурорского надзора, установлены источники средств для погашения долгов", – отметили в ГВП.

Так, были арестованы более 300 млн тенге «Әскери құрылыс Астана» по договорам с другими поставщиками, что позволило перенаправить их на погашение долгов перед должниками первой очереди, то есть на компенсационные выплаты. 3 839 работникам выплачены долги по зарплате в 272 млн тенге.

Кроме того, бывшие работники товарищества получили компенсационные выплаты на 131 млн тенге в связи с потерей работы.

На сегодняшний день долгов по заработной плате в Вооруженных силах РК, других войсках и воинских формированиях нет, резюмировали прокуроры.