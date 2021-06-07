ТОП дефицитных и избыточных профессий в Казахстане на начало июня

Общество
16922
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
По данным АО "Центр развития трудовых ресурсов" (далее – ЦРТР), в мае на Электронной бирже труда (далее – ЭБТ) было размещено в 1,6 раза больше вакансий (75,3 тыс.), чем резюме (46,4 тыс.). По сравнению с апрелем общее число вакансий на ЭБТ уменьшилось на 15%, а количество резюме – на 33%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.   

"Если в январе текущего года количество соискателей превышало количество вакансий на 5,2 тыс. и на каждое свободное место приходилось по 1,1 резюме, то начиная с февраля разрыв между вакантными позициями и лицами, ищущими работу, продолжал расти в пользу первых. В итоге в мае размещенные резюме покрывали только 62% всего спроса на ЭБТ. Такая перемена структуры рынка труда говорит о положительном влиянии восстановления экономической ситуации в стране и постепенной стабилизации процессов трудоустройства граждан, в частности посредством площадки enbek.kz.

По сравнению с предыдущим месяцем количество вакансий и резюме на ЭБТ сократилось на 13,7 тыс. и 22,8 тыс. соответственно. Одной из причин является заполнение большей части набора на весенние полевые и сезонные работы в апреле, нежели в мае. Так, за месяц количество вакантных позиций для работников сельского хозяйства уменьшилось в 2,1 раза, а число соискателей – в 1,9 раза", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что спрос на квалифицированные и неквалифицированные трудовые ресурсы в разрезе профессий не подвергался сильным изменениям. Как и в предыдущие периоды, на ЭБТ среди квалифицированного персонала наблюдался дефицит охранников (457 резюме против 1764 вакансий), водителей автомобилей (937 резюме и 1545 вакансий), среднего медицинского персонала (556 резюме и 1089 вакансий). В то же время отмечена нехватка работников сферы торговли – продавцов магазинов и их помощников, кассиров и продавцов билетов, а также консультантов-продавцов.

Наряду с грузчиками и разнорабочими, среди неквалифицированного персонала в мае наблюдался дефицит неквалифицированных строительных рабочих. Так, в отчетном месяце работодатели опубликовали на ЭБТ 584 вакансии для не имеющих квалификации рабочих в строительстве, что почти в 10 раз больше предложения на рынке (59 резюме). При этом 55% таких вакансий были в городах Алматы (184 вакансий) и Нур-Султан (90 вакансий), а также в Карагандинской области (51 вакансия), что очевидно связано с улучшением погодных условий и активизацией строительных работ.

Необходимо отметить, что в мае предложение неквалифицированного труда также осталось почти неизменным. Среди квалифицированных соискателей вдобавок к животноводам, смотрителям за животными и юристам, избыток наблюдался среди операторов котельных (33 вакансии против 226 резюме), учителей физической культуры и спорта (69 вакансий и 203 резюме), учителей биологии (37 вакансий и 167 резюме).

"Стоит отметить, что увеличение числа соискателей на места учителей и операторов котельных имеет сезонный характер – в летнее время такие специалисты преимущественно не требуются. И вероятнее всего мы сможем наблюдать повышение спроса на таких специалистов уже в начале осени", – пояснила директор Департамента стратегии и проектного управления ЦРТР Александра Молчановская.

Региональный анализ в мае показывает рост числа вакансий на ЭБТ только в двух регионах – Северо-Казахстанской (+30%) и Актюбинской (+13%) областях. Так, наибольший прирост новых рабочих мест в СКО отмечен по категориям "служащие в области администрирования" (+97%) и "рабочие промышленности, строительства и транспорта" (+76%). В то время как список дефицитных профессий в регионе возглавили архивариусы (7 резюме против 196 вакансий), интервьюеры по обследованиям (0 резюме и 177 вакансий), а также инженеры-механизаторы сельского хозяйства (63 резюме и 158 вакансий).

Что касается Актюбинской области, то самый ощутимый прирост числа вакансий отмечен по таким группам, как "фермеры и рабочие сельского хозяйства" (в 2,2 раза) и "неквалифицированные рабочие" (+64%). Между тем в ТОП дефицитных профессий региона попали в основном работники сферы услуг, а именно охранники (79 резюме против 190 вакансий), кухонные рабочие (15 резюме и 115 вакансий) и горничные (1 резюме и 76 вакансий).

Как показывает динамика размещенных резюме, в мае число соискателей сократилось во всех регионах за исключением Актюбинской области. Так, количество опубликованных резюме в регионе выросло на 9%, составив 3 763 единицы. При этом рост числа резюме в Актюбинской области произошел за счет увеличения количества резюме, предполагающих неквалифицированный труд.

Среди регионов наибольшее количество резюме в мае разместили жители Алматинской (10%) и Туркестанской (9,6%) областей, тогда как максимальное число вакансий приходится на города республиканского значения – Нур-Султан (12,4%) и Алматы (10,8%).

Популярное

Все
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
В три раза увеличилось число иностранцев, прибывших в Казахстан с начала лета, по сравнению с 2022 годом
Не факт, что даже к 2026 году сельские жители Северо-Казахстанской области смогут получить доступ к надежному водоснабжению
МИД РК через загранучреждения начал принимать заявки от этнических казахов в рамках пилотного проекта по реализации нового механизма получения статуса «кандас»
Проблему аварийных школ Кызылординская область решит лишь в 2025 году
«Азия Дауысы»: перезагрузка
«Мой конек – детская медицина»
Указ Президента Республики Казахстан
От Испиджаба до Сайрама
Уже пять медалей
По ту сторону «колючки»
Поднять телеса!
На трассах мира
Мобильные платежи под контролем
Повлияли еврокубки?
"Виновных накажут" – Комитет по охране прав детей о групповом избиении подростка в Павлодаре
Казахстан завоевал первое "золото" Универсиады-2023
Узбекистан вдвое увеличит приток воды в Шардару
Условия в еще одном детском лагере возмутили казахстанцев
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
В 5-метровый колодец упала пенсионерка в Кызылординской области
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Сообщник Мухтара Аблязова добровольно вернулся в Казахстан
Лишился одной руки после нападения медведя работник семейного парка-отеля «Абакшино» близ Петропавловска
Казахстанские врачи верят в победу над диабетом
По программе «Ауыл – ел бе­сігі» в Атырауской области планируется в этом году модернизировать 25 сел
Сотрудники криминальной полиции Карагандинской области расследуют уникальное уголовное дело – торговлю дикими животными
Лесные пожары охватили три провинции Турции
Необычным творческим экспериментом ознаменовалось завершение 164-го сезона Уральского русского драматического театра им. А. Н. Островского
Жезказганские волонтеры обвиняют владельца питомника для собак «Алтынқұс» в жестоком обращении с животными
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Читайте также

Самогонный аппарат, крысиный яд, пневматическое оружие нашл…
Не менее 16 человек погибли при падении крана в Индии
390 тысяч долларов за "решение вопроса": подозреваемого в п…
Назначение каких пособий и соцвыплат ускорят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]