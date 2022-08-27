На уходящей неделе далеко не все павлодарцы смогли заправить автомобили в привычных местах – на АЗС двух крупных сетей бензин отпускали только по талонам или по клиентским картам, еще на одной – с ограничением в литраже. Не везде дос­тупно и дизельное топливо, да и появившиеся ценники в 450 тенге за литр солярки заставили автовладельцев поволноваться.

Топливо по талонам отпускают на некоторых заправках Павлодарской области, однако власти уверяют – ситуация стабильна, бензина и солярки хватает, в том числе аграриям.

За разъяснением ситуации «Казахстанская правда» обратилась к первому заместителю акима области Олегу Круку, который подчеркнул, что поводов для паники нет – топлива в регионе достаточно.

– Всего у нас 147 АЗС, из них дизельное топливо и бензин есть в наличии на 52 заправках, – рассказал Олег Крук. – Это точки, в которые горючее поступает от крупных давальцев. На 24 авгус­та на АЗС области было 1 295 тонн солярки, бензина марок 92 и 93 – 564 тонны. По нефтехранилищам в среднем объем составляет около 130 тысяч тонн.

При этом ежедневную потребность населения региона заместитель акима оценил в 300 тонн дизтоплива и 230 тонн бензина.

Тем не менее Олег Крук не стал отрицать, что сложности возникают у небольших автозаправочных станций, которые не входят в крупные сети и находятся в отдаленных районах. Такие АЗС не могут покупать бензин у владельцев топлива (давальцев или оптовиков), потому что им ставят высокую цену с разницей буквально в несколько тенге с предельно допустимой стоимостью. И этой разницы мелким АЗС просто не хватит, чтобы доставить бензин до места, содержать заправку, и так далее.

– Не могут найти, наверное, общий язык хозяева мелких АЗС с давальцами горючего. То есть крупные, как мы видим, выигрывают. Допустим, в Баянауле жалуются, что давальцы ставят неподъемную цену. Но сейчас государство не влияет на давальцев. Поэтому для решения таких проблем с топливом создан республиканский штаб, ставится вопрос о том, чтобы зайти в полное регулирование, раз мы регулируем конечную цену, но не можем контролировать давальцев, – добавил спикер.

Кроме того, местные власти настораживают перебои с топ­ливом на заправках сети Pegas, поскольку именно эта фирма является оператором по удешевленному топливу для аграриев и с ней заключают контракты в рамках госзакупок. При этом Олег Крук подчеркнул: Pegas выполняет все взятые на себя обязательства, перебоев с конт­рактными поставками нет. Тем не менее, возможно, потребуется вмешательство департамента Комитета по защите и развитию конкуренции.

По данным заместителя акима области, правоохранителями решаются и вопросы с незаконным вывозом топлива за границу. При этом схемы, когда дизель «утекает» в баках большегрузов, намеренно часто пересекающих границу, в Прииртышье давно пресекли – для региона это не характерно. Больше вопросов к предпринимателям, вывозящим цистернами так называемые «товары-прикрытия» – присадки, обедненные нефтепродукты, печное топливо и так далее.

После того как горожане увидели таблички на АЗС «по талонам», сразу же поползли слухи о том, что на ПНХЗ возникли сбои после ремонта. Однако фейки о нестабильной работе Павлодарского нефтехимического завода развеял его генеральный директор Куаныш Бишимов.

– С 8 по 27 июля мы были на остановочном ремонте, этого требуют нормативные документы, в первую очередь, требования по промышленной безопасности, – подчеркнул глава ПНХЗ. – Плановый ремонт мы прошли успешно. До начала августа в рамках технологических процессов выходили на режим. Сейчас завод вышел на плановые показатели, стоит задача отгружать по шесть тысяч тонн бензина и столько же дизеля. На этот уровень мы вышли. В целом, ситуация на рынке уже стабилизируется, вчера мы отгрузили по 8 тысяч тонн топлива, что больше плана.

На этот год перед заводом стоит задача переработать 5 млн 466 тыс. тонн нефти и получить 1 млн 572 тыс. тонн бензина, 1 млн 746 тыс. тонн дизтоплива, а также авиатопливо, сжиженный газ, битум и нефтяной кокс.

Чиновники просят жителей области сообщать о фактах повышения цен на горючее. А такое, к сожалению, бывает.

В областном департаменте по регулированию естественных монополий сообщили, что по заявлению акимата Майского района удалось установить, что ИП «Камашев А. С.» продавал бензин АИ-92 по цене 190 тенге за литр при максимально разрешенной в 182, дизельное топливо – по 245 тенге при утвержденной в 230.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 171 КоАП. Статья предусматривает штраф в размере 100 МРП, а это 306 300 тенге. Материалы направлены в суд.