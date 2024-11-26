Торг неуместен

Заседание организовано Мажилисом Парламента РК совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) в Казахстане. Открывая обсуждение, депутат Мажилиса Марат Башимов отметил, что отдельный закон в сфере противодействия торговле людьми в стране был принят только в этом году нынешним составом Мажилиса. Документ получил поддержку международных организаций и казахстанского общества в силу своей важности и необходимости.

– В первую очередь закон определяет понятие «потенциальная жертва торговли», так как любой человек может оказаться в зоне риска. В нем четко изложены нормы, направленные на противодействие сексуальной и трудовой эксплуатации человека, – отметил Марат Башимов.

С приветственным словом выступил также посол США в Казахстане Дэниел Нейтан Розенблюм. В свою очередь и. о. главы Миссии Международной организации по миграции в РК Алия Белоносова выразила благодарность партнерам. Она подчеркнула, что МОМ приветствует разработку и принятие подзаконных актов для четкого установления полномочий и задач задействованных субъектов противодействия торговле людьми по выявлению, перенаправлению и оказанию помощи жертвам.

На заседании прозвучали также экспертные мнения и заключения по отраслевому законодательству. Комментарием к закону поделился д. ю. н., профессор, почетный юрист РК Марат Когамов. Он отметил, что сегодня можно утверждать, что за годы суверенного развития государства в правоприменительной практике органов уголовного преследования сложилась определенная прак­тика уголовно-правовой борьбы с торговлей людьми и связанными с нею иными преступлениями.

Что касается фактов, то с начала года в Казахстане совершено 197 преступлений, связанных с торговлей людьми. Как отметила заместитель начальника третьего управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Шинар Кучербаева, из этого числа 22 случая – принуждение к незаконному изъятию органов и тканей человека, одно – похищение человека с целью эксплуатации, четыре дела – незаконное лишение свободы, 17 – торговля людьми. В эту категорию дел вошли также вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, торговля несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией и организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничества.

Министерство здравоохранения РК также не остается в стороне от мер поддержки жертв этих преступлений. Так, в данное время готовится перечень и гарантированный объем бесплатной медицинской помощи для иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан.

В свою очередь международный эксперт по борьбе с торговлей людьми Татьяна Котляренко внесла рекомендации по совершенствованию соответствующей правовой базы Казахстана. Она акцентировала внимание на механизмах поддержки жертв и предотвращении дальнейшей эксплуатации.

В ходе диалога также рассмот­рели, как новый закон охватил элементы права, направленные на профилактику торговли людьми, уголовное преследование виновных и улучшение условий защиты и помощи жертвам торговли людьми. Особое внимание было уделено вопросам усиления защиты жертв торговли людьми и согласованности действий всех сторон.