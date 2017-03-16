​Торгую, где хочу!

Заждались автобуса и не успеваете на обед? Не беда, можете перекусить пирожком, исжаренным тут же, на переносной кухне у тротуара! Брызги из раскаленной сковородки разлетаются окрест и могут испортить одежду. Да и запах горелого масла не всякому придется по нраву.

«Где хочу, там и торгую!» – выпалила кулинарка в ответ на замечание пожилой женщины. Как не огрызаться – занеси она свою «тротуарную кухню» в помещение, как торговля пирожками сразу сбавит обороты, а то и вовсе сойдет на нет. А так, только успевай одной рукой переворачивать пирожки, а другой считать монету.

Такая картина для Шымкента не редкость. Южный город мес­тами напоминает базар, причем круглый год – торгуют все, кто хочет и чем угодно. Некоторые улицы даже имеют специализацию. Если вам, к примеру, надо мешок песка или пару тележек гравия – тогда стоит ехать на улицу Ахунбаба или Тулеметова. За галантерейными товарами лучше всего отправляться на Казыбек-би, а строительными материалами завалены тротуары по улицам Айтеке-би и Рашидова. Металлические трубы, арматуру, швеллер и прочий металлопрокат найдете на улице Громова, обочина которой за долгие годы так обросла торговой инфраструктурой, что стала напоминать металлобазу. Ну а продуктами питания и одеждой торгуют практически везде. Квад­рат центральных улиц Толе-би – Ташенова – Алдиярова – Айтеке-би для городской власти давно уже является головной болью.

Не сказать, чтобы местная власть закрывала глаза на такое безобразие. В каждом из четырех городских районов разработан план мероприятий, созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители отдела земельных отношений и по защите прав потребителей, юридической службы, сотрудники правоохранительных органов и районных акиматов, депутаты городского маслихата. Два раза в неделю – по вторникам и четвергам – они отправляются в рейды, устраивая внезапные проверки. С нарушителями проводят профилактические беседы, предупреждают о недопустимости подобных действий, выписывают штрафы. По информации заведующего сектором торговли и мониторинга цен отдела предпринимательства Шымкента Кайрата Базарбекова, в прошлом году составили 3 806 протоколов об административных правонарушениях, оштрафовав торговцев в общей сложности на 6 млн 511 тыс. 47 тенге. Взыскать удалось чуть меньше 3 млн тенге.

Изжить уличную торговлю пытались абсолютно все акимы города, не говоря уж о руководителях районов. Только деятельность эта напоминает больше борьбу с ветряными мельницами. Все разговоры о необходимости соблюдать чистоту и культуру отступают перед желанием торговцев быстро сбыть товар. Как только завершается рейд, они тут же возвращаются на прежние места, словно сквозь асфальт прорастают. Не остался в стороне и нынешний руководитель города Габидулла Абдрахимов, потребовав системного подхода по искоренению точек стихийной торговли. Первым делом в акимате провели анализ, зафиксировав площадки, на которых сотни продавцов ежедневно разворачивают стихийную торговлю, и взяли эти места под особый контроль.

Кроме того, исполнительная власть сносит незаконно установленные торговые лотки, киоски, металлические ларьки и юрты. На территории Альфарабийского района уже снесли 75 подобных торговых точек и 8 юрт, Каратауского – столько же юрт и 56 киосков. Не отстают и руководители Енбекшинского и Абайского районов областного центра, очищая улицы от самостроя. Сейчас этот «фронт» смещается во дворы многоэтажек, где тоже сформировалась инфраструктура незаконной торговли и оказания услуг населению.

Кроме ликвидации незаконных торговых точек, уродующих архитектурный облик города, нынешняя власть может записать себе в актив наведение относительного порядка в районе Верхнего рынка. Десятилетиями это был один из самых показательных участков Шымкента, демонстрирующий, кто в городе «хозяин». Десятки торговцев оккупировали тротуар, остановку общественного транс­порта и даже дорогу, по которой курсирует общественный транс­порт. Дело в том, что в Шымкенте каждая компания-перевозчик старается, чтобы обслуживаемый маршрут непременно проходил мимо Верхнего рынка, обеспечивая тем самым сумасшедший пассажиропоток и высокую рентабельность. Скопление автобусов, пассажиров и торгашей, мешков и лотков, разложенных прямо на земле продуктов питания, казалось, не победить никогда.

– На протяжении нескольких месяцев мы адресно работали чуть ли не с каждым торговцем, понимая, что это наши граждане и им тоже надо кормить свои семьи, – рассказывает заместитель акима Альфарабийского района Серик Нурманов. – В итоге 37 человек из числа самозанятых обеспечили местами на рынках города, договорившись с их владельцами, что согласно подписанному меморандуму 2 месяца они смогут торговать на льготных условиях. Еще 22 человека получили направления в отдел занятости и социальных программ. Сейчас есть много возможностей для трудоустройства, можно даже пройти бесплатное обучение, получив новую востребованную профессию. Есть и такие, кто предпочел торговле общественную оплачиваемую работу.

В помощь самозанятым гражданам еженедельно организуются ярмарки сельскохозяйственной продукции. На них могут реализовать свою продукцию местные производители и из соседних районов. При этом с продавцов не взимают плату, а организация торговли и санитарная очистка территории производятся за счет местного бюджета. В прошлом году акиматом города также принято специальное постановление по организации выездной торговли для тех, кто не имеет возможности арендовать место на рынке или в торговом доме, либо торгует время от времени, продавая выращенные на даче цветы или овощи-фрукты. Таким людям тоже разрешено торговать без оплаты обязательных сборов. Постановлением акимата определено 157 таких мест в разных частях города. Есть 12 подобных точек и в центральном районе Шымкента – Альфарабийском, например, на таких улицах, как Байтурсынова, Жангильдина, Калдаякова.

И все же Серик Нурманов признается, что организация стационарных торговых мест не решила проблему самовольной торговли и расслабляться пока рано. На той же остановке общественного транспорта «Верхний рынок» торговля настолько бойкая, что всегда находятся желающие разложить свой товар. С начала года уже составлено 117 протоколов об административных правонарушениях. Чиновник не скрывает, что удерживать порядок удается лишь благодаря тому, что еже­дневно здесь с утра и до вечера несут вахту сотрудники местной полиции и Альфарабийского акимата. Не будь их, базар на остановке снова забурлит, хотя подобные пейзажи городского быта уж точно не имеют ничего общего со статусом мегаполиса, который старается примерить на себя Шымкент...