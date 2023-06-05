Торжество творчества

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Таша Нойер, Астана

Самое длинное лоскутное одеяло құрақ көрпе сшили казахстанские мастерицы.

 

фото Игоря Бургандинова

В рамках приуроченного ко Дню государственных символов проекта «Аламан құрақ» на площади Қазақ елі 200 рукодельниц из разных регионов страны представили 189 құрақ көрпе, выполненных в единой цветовой гамме, размерах и технике.

– Идея родилась, когда тысяча домбристов была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Я решила собрать со всего Казахстана құрақшы и сшить полноценные одинаковые по рисунку көрпе, которые покажут единение нашего народа, – рассказала организатор проекта Нургуль Абайхан. – Ши құрақ выполнены в технике сыйластық. Размер блоков всего 14 на 14 сантиметров, в каждом көрпе 133 блока. Есть мастерицы, которые шьют один блок за 4 минуты, и этот рекорд побила Мадина Нуржигит.

Рукодельницы отмечают, что көрпе занимает особое место в казахской культуре, ведь оно украшает почетное место төр и показывает мастерство хозяйки, уют обустроенного ею быта.

Собравшиеся в столице құрақшы были намерены установить новый рекорд Книги рекордов Казахстана. Попытка уже предпринималась, но тогда көрпе были разные и сшиты только лицевые части. На «Аламан құрақ» – одеяла с чехлом, сшитые в 3D-формате. Ткань – велюр класса люкс – заранее закупали для всех мастериц. Выстроенные в единое лоскутное одеяло құрақ көрпе образовали собой полотно длиной около 500 м и шириной примерно 90 м.

Как отметил официальный представитель Казахстанской книги рекордов КИнЭС Куандык Кудайбергенов, у нас еще никто не устанавливал таких рекордов в сфере народных ремесел, а уж тем более не было попыток одновременно выставить работы мастериц по изготовлению құрақ көрпе со всей страны.

– У нас есть специальный раздел, куда входят особые, специфичные рекорды, в том числе связанные с культурой. Сегодня мы зафиксировали количество құрақ көрпе, позже рекорд обсудит экспертный совет. В любом случае он будет как-то запечатлен в книге, но войдет – не войдет, пока не могу сказать, так как не все события входят в книгу. Иногда выдаем сертификат номинантов, что были сделаны попытки, потому что рекорд – это что-то фундаментальное и значимое, – пояснил Куандык Кудайбергенов.

В рамках праздника на площади Қазақ елі также состоялась ярмарка ремесленников и дефиле национальной одежды. 250 мастеров приехали, чтоб поддержать национальное искусство и производство отечественной продукции.

#рекорд #ярмарка #рукодельницы #көрпе #«Аламан құрақ» #лоскутное одеяло #мастерицы #құрақ көрпе

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