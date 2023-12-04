Традиции в инновациях

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В области Абай прошел IT-фестиваль Steam fest Digital Abai.

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То, что подрастающее поколение живо интересуется цифровыми технологиями, понятно стало сразу: почти две тысячи участников представили более 90 проектов. Причем это не просто увлекательные игры, а вполне готовые стартап-проек­ты, которые реально использовать в повседневной жизни. Каждый участник продемонстрировал не только познания в информатике и программировании, но и проявил творческие способности.

Так, восьмиклассник Жигер Бакытбеков разработал 3D-модель домбры. Совместно с руководителями он успешно воплотил свою идею в жизнь в рамках школьного кружка. Используя программу Blender, Жигер создал домбру из четырех пластиковых деталей. Процесс 3D-печати занял 15 часов. Все детали склеены горячим клеем. Результатом стало появление современной версии национального инструмента, который Жигер оборудовал струнами для обычной домбры. Теперь инструмент пригоден для использования на занятиях в музыкальном кружке, причем звуки у 3D-домбры такие же мелодичные.

По словам школьника, учащимся вполне по силам создание домбры на 3D-принтере. В планах – изготовление домбры в более крупных масштабах и установка программы Arduino для создания электронной версии. С помощью этой программы можно усовершенствовать инструмент, установив датчики, и способствовать обучению школьников игре на домбре.

– Для этого необходим качественный 3D-принтер и пластик, что позволит увеличить количество современных домбр и наладить выпуск национального инструмента. Ведь покупка домбры для обучения в кружке обходится для некоторых семей дорого, а домбра, напечатанная на 3D-принтере, доступна для многих, – рассуждает юный изобретатель.

Вместе с преподавателями Жигер задумался и о создании кружка «Жетыген», в котором планируется изготовление древнего национального инс­трумента жетыгена из пластика с использованием 3D-прин­тера. Вполне возможно, что будет много желающих ос­воить игру на этом интересном инструменте.

Девятиклассники Жангасыр Муратулы и Айлат Дулатулы интересуются традициями казахского народа. Полученные знания ребята использовали в своем проекте «VR қазақ үйі». Чтобы попасть в «их» жилище, необходимо надеть специальное виртуальное устройство – очки. Внутри пользователи могут не только насладиться аутентичной атмосферой, но и поучаствовать в национальных играх – стрельбе из лука и асық ату.

– Проект включает 3D-модели, разработанные в Blender, с использованием программы Unity для добавления телепорта и создания физики виртуального дома. Пользователи могут взаимодействовать с национальными предметами, такими как домбра, меч, тростниковые одеяла и сундуки с орнаментом, – говорят авторы проекта.

Это не первый успешный ­проект учащихся, ранее они создавали виртуальные музеи на военную тематику и предложили виртуальное путешест­вие в Жидебай.

#область Абай #Steam fest Digital Abai #IT-фестиваль

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