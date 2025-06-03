Проблемам межбюджетных отношений был посвящен правительственный час в Мажилисе. По теме заседания перед депутатами выступил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. Он отметил, что сегодня основными приоритетами в совершенствовании бюджетной системы являются создание условий для реализации регионами своего потенциала и экономичес­кой самостоятельнос­ти и недопущение критических разрывов в базовой инфраструктуре и в целом в развитии.

Сегодня из 20 регионов 17 яв­ляются субвенционными, зависимость регионов от центра сохраняется на уровне 49%. Остальные три региона являются донорами – города Алматы и Астана и Атырауская область.

– Но необходимо признать, что все эти вещи условные, – из центра дополнительные трансферты получают и регионы-доноры. Прак­тически большинство крупных проектов в городах и областях реализуются из центра. Дальнейший акцент работы Правительства будет направлен на обеспечение экономической самостоятельности регионов через развитие потенциала институтов развития, внебюджетных инструментов финансирования инфраструктурных проектов, мер господдержки, – сказал вице-премьер.

Как известно, в стране начала действовать новая методика определения трансфертов общего характера (ТОХ), которая учиты­вает поручения руководства страны об усилении социальной направленности, внедрении элементов выравнивания по обеспеченности, расширению охвата до районного уровня. Это – позитивные шаги. Однако анализ, проведенный Комитетом по финансам и бюджету, показывает: ряд принципиальных задач остается не до конца решенным. Речь идет о мотивации регионов к наращиванию собственной доходной базы, адекватности расчетов, учете долговой нагрузки, а также устойчивости финансовых потоков на разных уровнях бюджета.

– Комитет провел детальные обсуждения со всеми регионами, и каждый высказал свои боли. В малонаселенных регионах – проб­лема высоких затрат на базовые услуги. В развитых агломерациях – обратная тревога: рост доходов грозит снижением трансфертов, возникает наказание за эффективность. Почти все указали на неучет долговых обязательств и отсутствие компенсаций на реализацию новых поручений, – озвучила проблемы глава комитета, депутат Татьяна Савельева.

Между тем регионы как раз считают, что без трансфертов не обойтись. Заместитель акима области Улытау Жанибек Нупиров, в частности, считает, что для молодой области трансферты общего характера – это основа выполнения базовых государственных функций. По его словам, эти средства нужны для решения проблем региона. Так, в Улытау 70% бюджета развития области направляется на ремонт подземных коммуникаций.

– Народ задается вопросами: почему с момента образования области облик центрального города остается без изменений, почему при расчете объема трансфертов принимаются во внимание климатические условия, но не учитывается износ необходимой инфраструктуры и энергозатраты для устойчивой работы в зимний период? Предлагаем рассмотреть возможность включения климатической и технической уязвимости для регионов с высокой степенью износа важной инфраструктуры, – высказался Жанибек Нупиров.

Депутаты подтверждают, что пока бюджеты осваиваются по принципу «что быстрее, то и важнее», мы не уйдем от инфраструктурных разрывов. Кроме того, методика не учитывает реального доходного потенциала регионов. Депутаты считают необходимым учитывать доходный потенциал при расчете ТОХ, однако в регио­нах воспринимают эту инициативу как угрозу: мол, если регион работает хорошо, его «накажут» сокращением трансфертов.

– Если быть объективными, почти каждый бюджетный цикл демонстрирует одну и ту же закономерность: в первый год трехлетки – скромное перевыполнение, во второй – уже заметное, а в третий – прирост на десятки, а то и сотни миллиардов. Это стало устойчивой практикой. Почему так происходит? Потому что зак­ладывается заниженная стартовая база. И потом удивляемся огромным остаткам и неумению Правительства управлять финансовыми потоками в стране. Пока региону выгоднее занижать прогноз, чем развивать экономику. Мы не стимулируем рост, а закрепляем текущий уровень отставания, – считает Татьяна Савельева.

На текущий момент 9 из 20 регионов страны остаются дотацион­ными. Причем в числе таких регио­нов – не только отдаленные, но и крупные области, такие как Кызылординская и область Жетысу, где доля трансфертов в бюджете достигает 85%. Однако вместо активного поиска точек роста и привлечения инвестиций там наблюдается крайне пассивная экономическая политика со стороны местных исполнительных органов.

– Акиматы, по сути, становятся просто распределителями рес­публиканских средств, не мотивированными на развитие. Причина – в самой архитектуре нашей системы межбюджетных трансфертов. Сегодня регион, увеличивший собственные доходы, теряет часть трансфертов. То есть его фактически наказывают за успех. В результате мы видим парадоксальные ситуации, когда регионы с мизерным прирос­том субъектов МСБ получают трансферты общего характера на душу населения больше, чем те, кто демонстрирует рост, – говорит депутат Адиль Жубанов.

Депутаты считают, что сложившаяся практика не только несправедлива, но и неэффективна, она демотивирует акимов, не создает ответственности за экономическую стагнацию и игнорирует качество управления. В то же время в стране нет системного мониторинга, поз­воляющего оценивать эффективность использования трансфертов и реальные усилия регионов по снижению дотационности.

Так что же делать, как мотивировать акимов?

Депутат Бакытжан Базарбек предложил ввести двухлетний испытательный срок для руководителей регионов, и одним из ключевых пунктов этого «акимовского KPI» должно стать именно достижение уровня доходности региона, а также степень собирае­мости налогов, индустриальные инновационные нововведения и стартапы, рейтинг экономического роста, инвестиционная привлекательность, количество привлеченных инвесторов, соз­данных рабочих мест и реально введенных в строй промышленных предприятий.

– Нет результатов – аким должен сложить полномочия из-за неэффективности, – считает Бакытжан Базарбек.

Резюмируя правчас, вице-спикер Мажилиса, к слову, опытный финансист, Дания Еспаева выделила еще ряд бюджетных проб­лем. Так, методика определения трансфертов общего характера не учитывает затраты регионов на выполнение долговых обязательств, а это очень важная статья­ расходов, от которой зависит финансовая устойчивость.

– Мое мнение таково: если эти займы брались на инвестиционные проекты, имеющие общественно значимый характер, то их можно брать в расчет при определении ТОХ. По другим затратам должна быть финансовая ответственность самого региона, – считает вице-спикер.

Одним из ключевых вызовов при внедрении новой методики расчета трансфертов общего характера остается отсутствие надежной статистической базы, на которой строятся все расчеты. Официальная и ведомственная статистика не интегрирована и часто противоречит друг другу. Фундаментальные показатели – уровень безработицы, индекс потребительских цен, индекс качества жизни – усечены и методологически искажены, соответственно, не выполняют функцию ориентира. А ведь нереалистичная статистика напрямую мешает формированию обос­нованных транс­фертов. И в этой связи Мажилис предложил провести аудит Бюро национальной статистики…