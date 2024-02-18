Трассы закрыты из-за непогоды в 10 областях

Транспорт
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В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 автодорогах республиканского значения в 10 областях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на QazAvtoJol

Фото из открытых источников

Область Абай – 5 автодорог общей протяженностью 1142 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости.

«Омск - Майкапшагай» - г.Семей - с.Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) с.Калбатау-с.Бугаз (для всех видов), с.Бугаз - гр.Восточно-Казахстанской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);

Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:

«Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» -г.Аягоз–с.Бугаз;

«Алматы-Усть-Каменогорск» - гр.Жетысуской обл.-гр.Восточно-Казахстанской области;

«Таскескен-Бахты» - с.Таскескен–с.Урджар;

«Усть-Каменогорск-Семей» - г.Семей-гр. Восточно-Казахстанской области.

Акмолинская область – 2 автодороги общей протяженностью 77 км (понижение температуры воздуха) для дизельного вида автотранспорта.

«Екатеринбург–Алматы» - ПВПЖибек жолы-гр.Карагандинской области;

«Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау»- с.Кабанбай батыра - гр.Карагандинской области.

Алматинская область – 4 автодороги общей протяженностью 419 км (снег, понижение температуры воздуха)

«Подъезд к турбазе Алма-Тау» (для грузового и общественного транспорта);

«Алматы-Ташкент-Термез» - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской области (для всех видов транспорта);

«Алматы-Шелек-Хоргос» - ПВП-мост Шонжы (для всех видов транспорта);

«Алматы-Усть-Каменогорск» - ПВП-гр.Жетысуской области.

Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1238 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин, понижение температуры воздуха до -40 С°).

«Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» - с.Ушановское - г.Алтай (для всех видов транспорта);

«Омск-Майкапчагай» - гр.Абайской обл.- г.Зайсан, с.Улкен Каратал - гр.КНР (для всех видов транспорта);

По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 150 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).

«Алматы- Ташкент-Термез» - гр.Алматинской области - с.Кордай, с.Кенен-с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) для всех видов транспорта.

Область Жетысу – 2 автодороги общей протяженностью 288 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области).

«Ушарал-Достык» - ст.Коктума - ст.Достык (для всех видов транспорта);

«Алматы - Усть-Каменогорск» - поворот на Ушарал-гр.Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями), гр.Алматинской области - г.Талдыкорган (для всех видов транспорта).

Карагандинская область – 5 автодорог общей протяженностью 1251 км (понижение температуры воздуха) для дизельного вида автотранспорта.

«Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» - гр.Акмолинской области - г.Темиртау;

«Кызылорда-Павлодар» - г.Караганда-гр.Павлодарской области, гр.Улытауской области - п.Топар;

«Екатеринбург–Алматы» - гр.Акмолинской области - г.Караганда, Северо-Восточный обход, п.Новостройка - г.Балхаш;

«Караганда-Аягоз-Бугаз» - п.Ботакара - г.Каркаралы;

«Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара» - гр.Павлодарской области - п.Ботакара.

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области).

«Жезказган-Петропавловск» - гр.Улытауская области - г.Аркалык (для всех видов).

Павлодарская область – 2 автодороги общей протяженностью 165 км в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области.

«Кызылорда-Павлодар» - гр.Карагандинской области - п.Шидерты (для дизельного видаавтотранспорта); 

«Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара»- п.Баянаул - гр.Карагандинской области - Шидерты (для дизельного вида).

Область Улытау – 2 автодороги общей протяженностью 543 км (метель ветер, ограничение видимости).

«Жезказган-Петропавлоск» - п.Улытау - гр.Костанайской области (для всех видов транспорта), с.Жезды-п.Улытау (для дизельных и общественных видов автотранспорта);

«Кызылорда-Павлодар» - г.Жезказган-гр.Карагандинской области (для дизельных и общественных видов автотранспорта).

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 176 единиц техники и 269 человек.

#непогода #закрытие дорог

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