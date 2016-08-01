​Травма выбила из седла

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Юрий МАКАРОВ

А он столько готовился к этим главным стартам в своей жизни! Даже в Бразилии побывал, чтобы осмотреть трассу будущей групповой гонки протяженностью 195 км, изучил на дистанции все ее особенности, мысленно распределил силы на преодоление подъемов и виражей...

Алексей Луценко – действительно лидер сборной Казахстана по велошоссе. В 2012 году в голландском Лимбурге он стал чемпионом мира среди андеров (спортсменов до 23 лет) в групповой гонке, в 2014-м – чемпионом Азиатских игр в южнокорейском Инчхоне в командной гонке на время. Дважды казахстанские болельщики аплодировали Алексею после его побед на однодневных гонках «Тур Алматы» – осенью 2014 и 2015 годов. И очень надеялись, что он сможет побороться за медаль в Рио.

Но этим мечтам, увы, не суждено сбыться. Вот что сообщили astanaproteam.kz, astanafans.com и velolive.com: казахстанский спорт­смен пострадал в результате столкновения с автомобилем во время одной из заключительных предстартовых тренировок во Франции. Наш гонщик был оперативно доставлен в спортивный госпиталь Монако, где его осмотрели врачи и диагностировали травму ступни.

Согласно осмотру и заключению врачебного состава команды, в связи с полученными повреждениями, Алексею необходимо ограничить любые физические нагрузки в течение как минимум трех недель. Гонщик взят под наблюдение врачей, которые будут мониторить его дальнейшее физическое состояние.

– Очень обидно, что это произошло именно сейчас, во время финальных тренировок! – прокомментировал ситуацию генеральный менеджер команды «Астана» Александр Винокуров. – Алексей только что успешно завершил сложнейшую гонку «Тур де Франс», которая была для него подготовительной перед Олимпиадой, и находился в отличной форме. Конечно, эта новость нас всех потрясла, мы весь год плавно вели его подготовку, и сейчас была финишная прямая. Признаться, в душе я очень надеялся, что на своей первой Олимпиаде он сможет побороться за медаль. Все возможности для этого были, обидно, что какая-то нелепая случайность помешала осуществлению мечты. Но велоспорт, как мы все знаем, это один из самых травмоопасных видов спорта. Всякое бывает. Алексею желаю скорейшего выздоровления.

Сам Алексей тоже в шоке. Ведь теперь олимпийскую мечту ему придется отложить еще на четыре года...

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