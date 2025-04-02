Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем выступлении на IV заседании Национального курултая Глава государства в очередной раз акцентировал внимание на вопросах истории, исторического понимания происходящих событий. Он говорил о необходимости многогранного изучения истории нашей страны и всего человечества.

По мысли Президента, нельзя черной краской красить наше советское прошлое, надо показывать и достижения советского периода. В медийном пространстве сейчас идет обсуждение того, насколько целесообразно в государственном строительстве использовать зарубежный опыт, поскольку Президент достаточно жестко дал характеристику деятельности американского государственного агентства USAID. И мне бы хотелось на примере криминологической науки показать, как можно и нужно, на мой взгляд, использовать и советский опыт, и достижения современной криминологии, в том числе тех же США. Не умствования ради, а для методологического осмысления стратегии и тактики правоохранительной деятельности.

В советской криминологии основные причины преступнос­ти при капитализме виделись в экономических отношениях. Если упрощенно, то, по мысли Карла Маркса, отчуждение человека от собственности на средства производства и порож­дает отчуждение личности от государства. Это казалось аксиомой при исследовании причин различных преступлений, и в первую очередь в экономических.

Многие криминологи, в том числе и ваш покорный слуга, сетовали на то, что и социализм, несмотря на то что нет частной собственности на средства производства, не преодолевает это отчуждение, поскольку несовершенны механизмы распределения результатов производства. Поэтому в конце 80-х годов прошлого века некоторые советские криминологи стали говорить о том, что приватизация и возврат к рыночной экономике позволят минимизировать и отчуждение человека от собственности на средства производства, и отчуждение его от государства.

И вот уже более тридцати лет мы живем в условиях рыночной экономики. Экономическая прес­тупность, однако, не исчезла (она и не могла исчезнуть), но сильно изменился ее характер. Ее ядро составляют сегодня налоговые преступления, хищения и другие деликты, посягающие на взаимоотношения между государством и хозяйственными субъектами. А это свидетельство того, что экономическая основа отчуждения человека от государства сохраняется.

Но если мы обратимся к западноевропейскому опыту, то увидим, что в значительной мере эти государства нашли пути решения проблемы, на которой акцентировал внимание Маркс. Вот один пример, я его уже неоднократно приводил. Мы были в середине 90-х годов в Соединенных Штатах Америки, изучали работу судебной системы. Нас пригласили посетить музей в Законодательном собрании штата Вашингтон, в городе Олимпия. В музее я обратил внимание на группу экскурсантов – местных школьников. Бросалось в глаза достоин­ство, с которой держались эти школьники. Они задавали вопросы как маленькие хозяева.

Я обратил на это внимание переводчика. Он ответил: «А как иначе? Это же маленькие налогоплательщики, а значит – хозяе­ва государства». «Какие же они налогоплательщики? – возразил я. – Они же не работают». «Они покупают мороженое и платят налог с продажи, – услышал в ответ. – Они ощущают себя хозяевами государства».

И тогда меня осенило: ведь как гениально, по сути, решают эту проблему и американцы, и многие другие. Вспомним, как в свое время премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер сказала, что нет государственного бюджета – есть деньги налогоплательщиков. То есть гражданам со школьной скамьи внушают, что вы – хозяева этих денег, это ваше государство. Мы тоже эту риторику усвоили, но как-то делаем это автоматически, не вникая в ее суть, не всегда наполняя ее реальным содержанием. А ведь это имеет серьезное, в том числе и криминологическое значение.

Разумеется, одной риторики недостаточно. Нужны механизмы, которые давали бы возможность любому гражданину чувствовать себя «хозяином» страны. Полагаю, что развитие малого и среднего бизнеса, реализация концепции «слышащего государства» – это некоторые из таких механизмов.

Необходимость привития граж­данам чувства «хозяина своей страны» прямо выте­кает из Конституции, в преам­буле которой сказано: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконно казахской земле, соз­навая себя миролюбивым граж­данским общест­вом, приверженным идеа­лам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конс­титуцию». А в статье 3 прямо закреплено, что «единственным источником государственной власти яв­ляется народ».

Отсюда вполне логична мысль, которую озвучил Президент в своем выступлении на IV заседании Национального курултая: необходимость воспитания патриотичной молодежи. Нам действительно нужно воспитывать наших юных граждан, школьников и студентов в духе патриотизма, и при этом они еще должны уметь отстаивать общечеловеческие ценности, не поступаясь национальными интересами.

И здесь есть чему поучиться у американцев, которые довольно часто делают заявления о необходимости демократизации, гуманизации, приветствуют попытки отмены смертной казни в других странах, но при этом всегда ставят свои национальные интересы на первое место. А это, между прочим, воспитывается. Глава государства неслучайно обратил внимание на негативное влияние USAID и других структур, ведущих пропаганду в тех или иных странах. В контексте патриотического воспитания молодежи важно, чтобы новые поколения казахстанцев гордились своей страной.

Вспомнил еще один показательный случай, имевший место во время уже упоминавшейся поездки казахстанских судей в США. В университете города Сиэтла штата Вашингтон нас пригласили поприсутствовать на встрече студенческой молодежи с одним из судей Верховного суда Соединенных Штатов.

Нас посадили в центре первого ряда огромного зала. Вдруг подходит организатор и говорит: «Нельзя ли пересесть

в сторонку, чтобы вы не были на линии огня?». «Какого огня?» – удивляемся мы. «Ну, это условно, – отвечает он. – Многие студенты пришли с пластиковыми пакетами, наполненными тухлыми овощами, которыми они намерены забросать судью. Он считается консерватором у либерально настроенной молодежи. Он голосовал за сохранение смертной казни. И потом было уголовное дело, где обвиняли одного из американских диссидентов, который сжег флаг США, а этот судья голосовал за привлечение поджигателя к уголовной ответственности. И обратите внимание, многие пришли с американскими флажками, которые они собираются поджечь».

Как оказалось, полиции запрещено появляться в университете. Но зато вдоль стены стояли пожарные. На вопрос, знает ли обо всем этом судья, нам ответили утвердительно. Ему было предложено отказаться от встречи, но он решил идти в зал.

Мы, заинтригованные, сели с краю, ждем. Судья стал рассказывать о зверских преступ­лениях, которые совершаются некоторыми преступниками, особенно террористами, о том, что отвечать на это нужно только по принципу «око за око, зуб за зуб». Затем он стал говорить о величии Америки, о ее победах, что звездно-полосатый флаг развевался над поверженными вражескими объектами и даже на Луне и когда-нибудь будет установлен на Марсе. «Флаг США – это символ демократии и прогресса для всего челове­чества!» – сказал он.

И знаете, куда-то эти пакетики с овощами исчезли, заключительные его слова утонули в овациях. Студенты с восторгом размахивали этими флажками, и никто не собирался их поджигать. По сути, судья сумел переломить настроение зала, повел себя так, как должен, на мой взгляд, поступать каждый госслужащий.

Мы потом подошли к нему, и я сказал, что у нас тоже есть уголовная ответственность за надругательство над государственными символами. Оказалось, он много слышал о Казахстане. Мы подарили ему нашу Конституцию на английском языке...

Наш Президент уже неоднократно поднимает вопрос об исторической памяти, напоминая о предстоящих юби­леях: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 30-летие Конституции, юбилей Абая и Алии Молдагуловой. Исторический подход к анализу многих событий позволяет глубже понять их сущность. Недавно я случайно увидел в Интернете материал о героической защите казахами в XIII веке города Отрара от нашествия врагов. С тех пор прошли столетия, но этот подвиг навсегда остался в народной памяти.

Видимо, эта память и дала идейное основание великому Жамбылу обратиться к героичес­ким защитникам Ленинграда со словами «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!». Казахи показали пример, как надо защищать Отечество. И этот опыт никуда не спрячешь, об этом надо помнить, об этом надо знать. И, конечно же, использовать в нашей работе. Защищая права человека, защищать и интересы своей страны, своего Отечества.

А вот как это сочетать, об этом надо будет подумать. Очевидна необходимость концептуального определения: что же такое права человека и как их следует­ защищать в новых условиях. Наверное, это должно войти в Концепцию внутренней политики. О разработке проекта этого документа Президент также сказал на Национальном курултае. В общем, я понял, что требование времени – не расслабляться! Работы у нас много. Главное, это находить варианты, которые обеспечивали бы защиту законных интересов человека, общества и государства.