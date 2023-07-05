Требования к навигационным пломбам и защита фарминспекторов – важные решения принял Совет ЕЭК

На очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии принят ряд ключевых для стран-участниц решений. Казахстанскую сторону возглавил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Одним из наиболее важных решений стали единогласно принятые требования к навигационным пломбам для перевозок товаров по территориям стран Евразийского экономического союза. Они определяют параметры технических элементов, основные функции навигационной пломбы, базовые технические и физические характеристики. Кроме того, в документ включено важное для казахстанских производителей требование, что навигационная пломба должна быть произведена на территории государств-членов ЕАЭС. Расширение номенклатуры требований к изготовлению навигационных пломб, допускаемых к использованию в странах ЕАЭС, создает благоприятные условия для формирования конкурентного внутреннего рынка.

3 апреля этого года вступило в силу Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Документ нацелен на обеспечение прозрачности международных перевозок и исключение «лжетранзита» и «лжеимпорта». Он позволит минимизировать применение мер государственного контроля в отношении товаров, перевозимых по таможенной территории ЕАЭС. Соглашением предусмотрено принятие ряда актов второго уровня, одним из которых являются требования к навигационным пломбам.

2 решения на прошедшем заседании Совета ЕЭК приняты в области фарминдустрии. В частности, Совет утвердил новый порядок к правилам проведения фарминспекций, которые позволяют проводить эту процедуру дистанционно в тех случаях, когда жизни и здоровью инспекторов может угрожать опасность. Средства дистанционного взаимодействия позволяют обеспечить непрерывность проведения фарминспекций и снизить риск ограничения доступа на фармацевтический рынок лекарственных средств, контрольные мероприятия по которым не могут пройти в очном режиме. Конечное решение о способе проведения инспекций будет приниматься фармацевтическим инспекторатом.

Также правила исследований биологических лекарственных средств были дополнены новыми главами о лекарственных препаратах, полученных из плазмы крови, биотехнологических лекарственных препаратах на основе терапевтических белков и вакцин для профилактики гриппа и оспы, а также о снижении риска передачи возбудителей прионовых инфекций с этими группами препаратов.

Еще одним важным решением стало обнуление импортных пошлин в отношении мяса криля на ближайшие 3 года. Учитывая, что мясо криля является основным сырьем для производства консервов и спредов, принятое решение создаст благоприятные условия для казахстанских производителей консервов.