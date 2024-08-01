Требования к мусорным полигонам упростят в Казахстане

В Казахстане насчитывается более 3 тыс. полигонов, из которых только пятая часть соответствуют требованиям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для улучшения ситуации утвержден механизм упрощения требований к действующим полигонам ТБО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на PrimeMinister.kz

В первом полугодии доля переработки промышленных отходов составила 20%, а коммунальных — 22,5%. По поручению президента по строительству заводов для переработки твердых бытовых отходов отобрано 94 проекта на сумму 232 млрд тенге, из которых 22 проекта на сумму свыше 136 млрд тенге уже предварительно одобрены. Ожидается, что эти меры увеличат объем переработки на 1,2 млн тонн в год.

«В Казахстане насчитывается 3 016 полигонов, из которых 21% соответствуют требованиям. Для улучшения ситуации утвержден Механизм упрощения требований к действующим полигонам ТБО, установлены критерии и минимальные требования к полигонам, подпадающим под легализацию»,– рассказали в правительстве.

Продолжается работа по подключению мусоровывозящих организаций к системе GPS-трекеров, что способствует улучшению мониторинга и контроля за вывозом мусора. В первом полугодии 2024 года зоны космического мониторинга были расширены на семь населенных пунктов для выявления и ликвидации несанкционированных свалок. Внедрен механизм отслеживания строительных отходов в информационной системе «Е-кұрылыс», что позволяет эффективно управлять строительными отходами и предотвращать их незаконное размещение.

Полную версию обзора деятельности министерства экологии и природных ресурсов Казахстана в первом полугодии – читайте в обзоре редакции сайта PrimeMinister.kz.