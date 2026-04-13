Требования к проведению школьных выпускных уточнили в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Церемония вручения аттестатов проводится исключительно в зданиях организаций образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минпросвещения и МВД совместно с местными исполнительными органами уточнили требования к проведению выпускных вечеров в организациях среднего образования. В этих целях будет принят совместный приказ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, принятые меры предусматривают обеспечение безопасности обучающихся, защиту их прав и предупреждение правонарушений.

Так, церемония вручения аттестатов проводится исключительно в зданиях организаций образования.

Строго запрещается сбор денег и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей.

«В соответствии с установленными требованиями не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования. Местным исполнительным органам поручили организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, не требующие финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу. Органам внутренних дел было поручено принять меры по предупреждению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности обучающихся», – говорится в информации министерства.

Напомним, с 2020 года в Казахстане построено 1 242 новые школы на 1,1 млн ученических мест. Эта масштабная работа позволила сократить число трехсменных школ в 4 раза, количество аварийных зданий в 2,5 раза, а дефицит ученических мест в 4 раза. 

 

Популярное

Все
Гимнаст Милад Карими принес Казахстану третью медаль этапа Кубка мира
Оппозиция победила на выборах в Венгрии. Орбан поздравил Мадьяра
Завершено расследование по делу финпирамиды Boxy Wealth
Бронзовый призер женского чемпионата Казахстана по волейболу определился в Астане
В Ираке избран новый президент
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Токаев поздравил нового президента Ирака
11 инструментов в арсенале: один из самых музыкальных гвардейцев служит в Туркестане
Сбор просроченных лекарств объявили в Алматы
Требования к проведению школьных выпускных уточнили в Казахстане
Экогель против засухи и эрозии создали учёные ВКО
Хищения в «Транстелеком»: подозреваемого доставили из Грузии в Казахстан
В Казахстане начали строить первый спортивный объект в рамках ГЧП
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Легких прогулок не ожидается
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов

Читайте также

Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Итоги азиатского этапа международного шахматного турнира ср…
Казахстанский школьник стал призером международной олимпиад…
Прием заявлений на основное ЕНТ-2026 начнется 11 апреля

