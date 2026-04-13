Минпросвещения и МВД совместно с местными исполнительными органами уточнили требования к проведению выпускных вечеров в организациях среднего образования. В этих целях будет принят совместный приказ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, принятые меры предусматривают обеспечение безопасности обучающихся, защиту их прав и предупреждение правонарушений.

Так, церемония вручения аттестатов проводится исключительно в зданиях организаций образования.

Строго запрещается сбор денег и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей.

«В соответствии с установленными требованиями не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования. Местным исполнительным органам поручили организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, не требующие финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу. Органам внутренних дел было поручено принять меры по предупреждению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности обучающихся», – говорится в информации министерства.

Напомним, с 2020 года в Казахстане построено 1 242 новые школы на 1,1 млн ученических мест. Эта масштабная работа позволила сократить число трехсменных школ в 4 раза, количество аварийных зданий в 2,5 раза, а дефицит ученических мест в 4 раза.