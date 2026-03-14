Как школьная инфраструктура Казахстана изменилась за пять лет

Образование
140
Дана Аменова
специальный корреспондент

С 2020 года в Казахстане построено 1 242 новые школы на 1,1 млн ученических мест. Эта масштабная работа позволила сократить число трехсменных школ в 4 раза, количество аварийных зданий в 2,5 раза, а дефицит ученических мест в 4 раза

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Самым масштабным шагом в обновлении школьной сети стал национальный проект «Келешек мектептері», запущенный по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева. За три года, с 2023 по 2025, в стране появились 217 школ, рассчитанных в общей сложности на более чем 460 тысяч учеников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По информации ведомства, новые здания по площади на 15–20% просторнее прежних типовых проектов, а по уровню технического оснащения превосходят их в четыре раза. В каждой такой школе работают мастерские трудового обучения, музыкальные и хореографические залы, STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, коворкинг-зоны и спортивные залы.

Проект позволил полностью закрыть проблему 43 трехсменных и 8 аварийных школ. Системный контроль качества на всех этапах обеспечивает Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, координирующая проект.​​

Параллельно со строительством новых зданий идет масштабная реновация существующих школ. По поручению Главы государства запущена программа модернизации 1 300 школ с переводом их в единый современный формат. В 2025 году по этой программе обновлено 245 школ на 190 тысяч мест.

В обновленных зданиях отремонтированы библиотеки, столовые и спортивные залы, приведены в порядок системы безопасности.

Дополнительным источником финансирования стал Фонд поддержки инфраструктуры образования, созданный по поручению Президента. За счет средств, конфискованных у коррупционеров, завершено строительство 77 школ на 86 тысяч мест. Большинство из них расположено в регионах с высокой демографической нагрузкой: Алматы, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях, а также в Астане.

Одна из приоритетных задач, поставленных Главой государства, это устранение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами. Почти каждая вторая школа проекта «Келешек мектептері» построена в сельской местности, всего 84 объекта. Из 1 300 зданий, охваченных программой реновации, 820 расположены именно в селах.

Ежегодно ремонтируется 1 000 учебных заведений с обновлением предметных кабинетов. Помимо этого, Министерство просвещения готовит стратегические решения по повышению качества образования, кадровому обеспечению и безопасности в малокомплектных и сельских учреждениях.

#Минпросвещения #школы #инфраструктура

