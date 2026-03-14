С 2020 года в Казахстане построено 1 242 новые школы на 1,1 млн ученических мест. Эта масштабная работа позволила сократить число трехсменных школ в 4 раза, количество аварийных зданий в 2,5 раза, а дефицит ученических мест в 4 раза
Самым масштабным шагом в обновлении школьной сети стал национальный проект «Келешек мектептері», запущенный по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева. За три года, с 2023 по 2025, в стране появились 217 школ, рассчитанных в общей сложности на более чем 460 тысяч учеников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
По информации ведомства, новые здания по площади на 15–20% просторнее прежних типовых проектов, а по уровню технического оснащения превосходят их в четыре раза. В каждой такой школе работают мастерские трудового обучения, музыкальные и хореографические залы, STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, коворкинг-зоны и спортивные залы.
Проект позволил полностью закрыть проблему 43 трехсменных и 8 аварийных школ. Системный контроль качества на всех этапах обеспечивает Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, координирующая проект.
Параллельно со строительством новых зданий идет масштабная реновация существующих школ. По поручению Главы государства запущена программа модернизации 1 300 школ с переводом их в единый современный формат. В 2025 году по этой программе обновлено 245 школ на 190 тысяч мест.
В обновленных зданиях отремонтированы библиотеки, столовые и спортивные залы, приведены в порядок системы безопасности.
Дополнительным источником финансирования стал Фонд поддержки инфраструктуры образования, созданный по поручению Президента. За счет средств, конфискованных у коррупционеров, завершено строительство 77 школ на 86 тысяч мест. Большинство из них расположено в регионах с высокой демографической нагрузкой: Алматы, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях, а также в Астане.
Одна из приоритетных задач, поставленных Главой государства, это устранение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами. Почти каждая вторая школа проекта «Келешек мектептері» построена в сельской местности, всего 84 объекта. Из 1 300 зданий, охваченных программой реновации, 820 расположены именно в селах.
Ежегодно ремонтируется 1 000 учебных заведений с обновлением предметных кабинетов. Помимо этого, Министерство просвещения готовит стратегические решения по повышению качества образования, кадровому обеспечению и безопасности в малокомплектных и сельских учреждениях.