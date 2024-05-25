Трёхлетний ребенок возвращен в Казахстан с помощью Интерпола

Фото: МВД РК

При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии найден и возвращен на родину трехлетний ребенок.

«Малыш без ведома матери был вывезен в Турцию через Узбекистан бывшим супругом, после чего женщина обратилась в полицию», - сообщили в МВД.

В настоящее время ребенок с матерью находятся в Казахстане.