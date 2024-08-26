Детям зажало пальцы ног на эскалаторе в ТРЦ Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе круглого стола «О профилактике детского травматизма» в СЦК выступил детский ортопед-травматолог, к.м.н., заведующий отделением ортопедии «Многопрофильная городская детская больница №2» Агабек Чикинаев, передает Kazpravda.kz

По его словам, ключевым моментом профилактики является анализ ситуации с последующим предотвращением рисков. При выявлении систематичности – обращаются в надзорный орган. К примеру, несколько детей защемили пальцы на эскалаторе в одном из ТРЦ столицы, после обращения медиков обнаружили отсутствие одного шипа в подъемнике. Или когда участились аварии на новом пешеходном переходе возле школы (за неделю 8 пострадавших в ДТП) - установили светофор.