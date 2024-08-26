Детям зажало пальцы ног на эскалаторе в ТРЦ Астаны

После обращения медиков обнаружили отсутствие одного шипа в подъемнике
В ходе круглого стола «О профилактике детского травматизма» в СЦК выступил детский ортопед-травматолог, к.м.н., заведующий отделением ортопедии «Многопрофильная городская детская больница №2» Агабек Чикинаев, передает Kazpravda.kz
По его словам, ключевым моментом профилактики является анализ ситуации с последующим предотвращением рисков. При выявлении систематичности – обращаются в надзорный орган. К примеру, несколько детей защемили пальцы на эскалаторе в одном из ТРЦ столицы, после обращения медиков обнаружили отсутствие одного шипа в подъемнике. Или когда участились аварии на новом пешеходном переходе возле школы (за неделю 8 пострадавших в ДТП) - установили светофор.
«Если два ребенка находятся в тяжелом состоянии, ДТП либо падение с высоты, то вся больница, рассчитанная на 400 коек, работает на этих детей. Очень тяжело их лечить. И вместе мы должны выйти к каким-то рычагам воздействия на этот травматический фактор. Потому что дети - это наше будущее. Дети исследуют мир. И травмы будут всегда. Но такие четкие цифры мы можем снизить. Вся травма условно предотвратима», – резюмировал спикер.