Тренажер в помощь

Централизованный симуляционный центр скорой помощи открылся в Шымкенте накануне Дня города и профессионального праздника медицинских работников.

Центр предназначен для тренировки сотрудников станции скорой медицинской помощи. Предполагается, что симуляторы позволят довести до автоматизма профессиональные навыки, необходимые при оказании помощи пациентам. В городском управлении здравоохранения говорят, что подобной структуры в Казахстане пока нет.

В симуляционном центре установлено 14 тренажеров, которые запрограммированы на имитацию различных ЧС – от экст­ренных родов до критической потери крови. Как действовать в подобных и других жизненно важных ситуациях, как помочь пострадавшему и, наоборот, чего делать нельзя, чтобы не навредить здоровью человека, и научат опытные тренеры. Новейшими реанимационными методами должны также владеть сотрудники экстренных служб, которые могут столкнуться с необходимостью оказать первую медицинскую помощь при ЧП.

По информации руководителя управления здравоохранения Шымкента Нурлыбека Асылбекова, четверо специалистов городской системы здравоохранения прошли обучение в США. Централизованный симуляцион­ный центр также станет базой проведения курсов оказания первой помощи для представителей других специальностей. Уникальные тренажеры симуляционного центра позволяют овладеть приемами первой медицинской помощи даже неподготовленным людям. Муляжи в человеческий рост повторяют анатомию человека, что дает возможность визуально наблюдать за процессами во время реанимационных мероприятий.

– Зачастую сотрудники полиции раньше нас приезжают на место ДТП, – говорит главный врач станции скорой медицинской помощи Шымкента Гульнар Курманбекова. – Они не умеют оказывать первую медицинскую помощь. Концентрируют внимание на своей работе и ждут, когда приедет скорая. Так вот теперь они освоят все приемы экстренной помощи. Люди, далекие от медицины, смогут после обучения в центре помочь пострадавшему и, возможно, спасти не одну жизнь. Мы хотим в первую очередь обучить их, чтобы они умели делать массаж сердца, правильно транспортировать пострадавших.

Спрос на неотложку в городе большой, и полученные навыки позволят медикам сократить время на обслуживание отдельно взятого вызова. Сначала текущего года на пульт станции скорой помощи Шымкента поступило 1 300 экстренных вызовов. При этом пациенты находились в критическом состоянии, и их жизнь зависела от оперативности и квалификации бригады медиков.

К открытию центра в Шымкенте готовились на протяжении двух последних лет. Первым шагом на этом пути стало обновление автопарка станции скорой медицинской помощи.

– За последние два года в городе появились новые автомашины скорой помощи, оснащенные новейшим оборудованием, – подчерк­нул аким города Мурат Айтенов, ознакомившийся с работой Цент­рализованного симуляционного центра. – Другой вопрос, что не все медработники могут пока им пользоваться. Поэтому было принято решение организовать такой центр, где врачи и представители других специальностей смогут научиться использовать современное оборудование. Вся медицинская техника адаптирована под наши стандарты и должна найти максимальное применение. Помощь в ее освоении как раз и окажет этот центр.