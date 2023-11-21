Тренер сборной Казахстана назвал виновного в поражении команды

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о поражении национальной команды от Словении в заключительном туре отбора на Евро-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Команда Адиева уступила в Любляне со счетом 1:2 и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы.

"Ребята - большие молодцы. Что касается этого поражения, то оно для меня, как для тренера, очень больное и тяжелое. Возможно, я где-то просчитался в каких-то моментах, поэтому вину за это поражение я полностью беру на себя", - заявил тренер Qazsport.

Подопечные Магомеда Адиева в полуфинале пути C плей-офф Лиги наций сыграют с командой Греции. Этот матч состоится на поле соперника 21 марта.

Во втором полуфинале в этот же день встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.