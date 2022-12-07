Три четверти миллиарда государственных средств, незаконно перечисленных подрядчику, вернули в казну

Общество
Любовь Доброта, Шымкент

747 млн тенге, предназначенные для строительства продолжения проспекта Кунаева, вернули государству.

Это результат работы городской прокуратуры, изучившей конкурсную документацию по проекту дорожного строительства, объявленного городским управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог несколько лет назад.

Некая компания выиграла конкурс государственных закупок на сумму 10 млрд тенге еще в 2018 году, но выполнять свои обязательства не спешила. Процесс прокладки дороги не ускорило и то, что подрядчику дважды из бюджета перечислили финансовые средства, авансировав строительные работы. Компания работала настолько плохо, что заказчик предпринимал несколько попыток расторгнуть договор, но это тоже не помогло.

В нынешнем году в отношении ТОО возбудили даже уголовное дело. Пока суд да дело, по информации старшего помощника прокурора Шымкента Улана Орманова, чтобы обеспечить возврат выплаченных средств в государственный бюджет и ускорить этот процесс, надзорный орган совместно со следователем полиции разработал подробный план действий. В результате был снят арест со счетов предприятия, наложенный в рамках досудебного расследования уголовного дела в отношении компании, выигравшей конкурс государственных закупок. Таким образом, удалось вернуть в казну всю выплаченную сумму – 747 млн тенге. При этом досудебное расследование по данному факту продолжается.

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