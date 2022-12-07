Три четверти миллиарда государственных средств, незаконно перечисленных подрядчику, вернули в казну

Это результат работы городской прокуратуры, изучившей конкурсную документацию по проекту дорожного строительства, объявленного городским управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог несколько лет назад.

Некая компания выиграла конкурс государственных закупок на сумму 10 млрд тенге еще в 2018 году, но выполнять свои обязательства не спешила. Процесс прокладки дороги не ускорило и то, что подрядчику дважды из бюджета перечислили финансовые средства, авансировав строительные работы. Компания работала настолько плохо, что заказчик предпринимал несколько попыток расторгнуть договор, но это тоже не помогло.

В нынешнем году в отношении ТОО возбудили даже уголовное дело. Пока суд да дело, по информации старшего помощника прокурора Шымкента Улана Орманова, чтобы обеспечить возврат выплаченных средств в государственный бюджет и ускорить этот процесс, надзорный орган совместно со следователем полиции разработал подробный план действий. В результате был снят арест со счетов предприятия, наложенный в рамках досудебного расследования уголовного дела в отношении компании, выигравшей конкурс государственных закупок. Таким образом, удалось вернуть в казну всю выплаченную сумму – 747 млн тенге. При этом досудебное расследование по данному факту продолжается.