Трилогия завершена!

Геннадий Головкин уступил в бою против мексиканца Сауля (Канело) Альвареса, а казахстанский боксер Али Ахмедов стал чемпионом мира по версиям IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

Если мы, казахстанцы, раньше и сомневались в победах Альвареса по итогам первых двух боев с GGG, то в третьем он выиграл без сомнений. Третий бой на T-Mobile арене в американском Лас-Вегасе за звание чемпиона мира в суперсреднем весе между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом по своему накалу ничем не отличался от предыдущих поединков и также войдет в историю мирового профессионального бокса.

Первая половина встречи, состоявшая из 12 раундов, без сомнения была за мексиканцем, который доминировал на ринге за счет своей скорости (все-таки Канело на 8 лет младше Головкина). Тем не менее можно восхищаться физической формой обоих боксеров, бившихся до конца. Пожалуй, единственный шанс у Геннадия был в 11-м раунде, где он, вступив в открытую рубку, немного потряс своего соперника и, окажись более удачлив, даже мог (как показалось) отправить его в нокаут, но не вышло... Альварес доказал, что по праву является элитным мировым бойцом, выдержав нелегкий натиск и доведя поединок до победы, в которой уже не сомневался никто.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе из Мексики Сауль (Канело) Альварес, который успешно защитил титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, так прокомментировал победу над казахстанцем:

– Это был прекрасный бой. Благодарю всех, кто пришел меня поддержать. Я делал все возможное, чтобы одержать

победу, и доказал, что был лучше в этом противостоянии. Спасибо Головкину за все! Мы подарили фанатам три красивых боя. Спасибо, мой друг!

В свою очередь GGG, который, кстати, сохранил свои чемпионские пояса по версии IBF, WBA Super и IBO, но уже в среднем весе, также похвалил своего соперника:

– Хочу пожать руку Канело и поздравить его команду. Он настоящий воин. У меня все еще есть огромные планы – на примете много соперников. Не забывайте: у меня три пояса в среднем весе! Я вернусь! Я все еще чемпион, ребята! – сказал он, отвечая на вопрос ведущего в ринге после поединка.

Таким образом, самая интригующая трилогия в современном мире профессионального бокса была завершена. Теперь Геннадий имеет на своем счету 42 победы (37 из них он завершил нокаутами), одну ничью и два поражения. В свою очередь у Альвареса теперь уже 58 побед (из них 39 нокаутом), два поражения и две ничьи.

Зато утешением для казах­станцев стала победа в этот же день на этом же ринге другого нашего бойца Али Ахмедова, который провел бой с американцем Габриэлем Росадо за вакантные титулы IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе. Соперники провели на ринге все десять отведенных на поединок раундов, по окончании которых судьи единогласно отдали победу казахстанскому боксеру. Али стал чемпионом Северной Америки по версии IBF, а также повысил свой статус в чемпионском ранжире Всемирного боксерского совета. Теперь он владеет поясом WBC Silver, более старший по статусу, чем титул WBC International Silver.