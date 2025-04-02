Цикл видеороликов под названием «Ержүрек есімдер» («Имена отважных») рассказывает о 80 казахстанских героях, проявивших мужество в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Каждый ролик рассказывает о жизненном пути одного из героев, его боевом подвиге и вкладе в Победу

Серия видеороликов будет показан на телеканале «Qazaqstan» и 14 региональных телеканалах, входящих в состав телерадиокорпорации «Казахстан», с 27 марта по 9 мая — ко Дню Победы.

Цель проекта - собрать и сохранить информацию о казахстанских героях войны, выразив глубокое уважение к их историческому подвигу. Видеоролики способствуют укреплению патриотических ценностей среди молодёжи, расширению знаний о вкладе Казахстана в Победу и пробуждению интереса к истории.

При создании проекта «Ержүрек есімдер» были собраны уникальные материалы: автобиографии, воспоминания потомков героев, а также архивные данные, предоставленные региональными Советами ветеранов. Источниками также послужили книги: «Забытые герои» (2019 г.), «Герои Великой Победы – Казахстанцы» (т. I, 2016 г.), «Герои Великой Победы – Казахстанцы» (т. II, 2016 г.), «Сайыпқыран сарбаздар» (2022 г.).