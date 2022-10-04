Общество
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
Валентина Мелехова, Костанайская область

В «кредитном тумане»

Поймать за руку недобросовестных работников социально-предпринимательской корпорации удалось Антикору в ходе проведения анализа коррупционных рисков.

Оказалось, деятельность СПК «Тобол» вовсе не соответствует заявленной миссии и целям создания, а принимаемые ею решения непрозрачны, что и позволяет лоббировать интересы отдельных предпринимателей. Свидетельство тому – ранее выявленные факты махинаций с сахаром, порожденные непрозрачностью процедур сбыта социально значимых продуктов питания со склада стабилизационного фонда.

Чтобы обеспечить целевое использование денежных средств (с этим в стабфонде тоже есть проблемы), а также контроль над продажей продовольственных товаров, комиссией рекомендовано заранее предусмотреть в договорах с предпринимателями цену отпуска продукции населению.

В случае ее несоблюдения дано указание инициировать соответствующие иски в суд по фактам несоблюдения обязательств, а также расторжение договоров, сообщили в пресс-службе ДАПК по Костанайской области.

Кроме того, сотрудники СПК «Тобол» оказались замешаны в махинациях с землей. В ходе анализа выяснилось, что корпорация раздавала вверенные ей земельные участки в городах Костанае и Рудном под торговые павильоны, а должна была предоставлять их только под инвестиционные и инновационные проекты. Сейчас незаконно выданные участки возвращают государству.

Непрозрачна работа СПК и в части предоставления займов по так называемой «оборотной схеме». В общей сложности в деятельности СПК «Тобол» выявлено восемь коррупционных рисков. За махинации, проводимые сотрудниками социально-предпринимательской корпорации, наказаны шестеро.

Менеджер и завскладом СПК, а также руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная уволены. Еще троим объявлен выговор. К менее суровым мерам административного воздействия привлечены замес­титель председателя правления СПК, аким Камыстинского района и замакима Костаная.

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