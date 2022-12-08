Троих детей спасли из горящего дома в области Жетысу

Героем для спасенных детей в минувшую ночь стал их сосед Еркебулан Айтбаев.

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В Панфиловском районе области Жетысу спасли троих детей из горящего дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"7 декабря около 21:40 час. в селе Улкен Шыган загорелся частный жилой дом. Пожар удалось потушить силами сотрудников ДЧС в 22:22 час. на площади 50 кв.м", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, в противопожарную службу сообщил первый очевидец, который до прибытия пожарных вынес из детской комнаты горящего дома троих детей 2010, 2014 и 2018 гр., помог эвакуироваться из дома спящим к тому времени родителям, вынес из дома два газовых баллона и приступил к самостоятельному тушению пожара. К счастью, никто не пострадал.

"Героем для спасенных детей в минувшую ночь стал их сосед Айтбаев Еркебулан Турганович - младший сержант гражданской защиты, пожарный ПЧ-11 города Жаркент, который находился дома в свободное от несения службы времени", - отметили в ДЧС.

Предварительная причина возгорания - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе, добавили в пресс-службе.