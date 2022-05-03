Скриншот с видео
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Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет

В городе Алматы полиция начала проверку по факту жестокого избиения родной матери сыном, сообщает Kazpravda.kz.  

Шокирующее видео появилось в одном из пабликов в Instagram. На кадрах – мужчина жестоко избивает пожилую женщину, сначала ее же тростью, затем – табуреткой. Мужчину пытаются остановить, но это не помогает. При этом вся эта страшная картина разворачивается на глазах у детей.

Как сообщается в публикации к видео, «сын до полусмерти избивает мать, наносит ей тяжкие телесные увечья (сотрясение мозга, открытый перелом лучевидной кости на правой руке), сильные побои костылем, ногами, табуреткой по голове».

Бабушка попала в больницу, мужчину же задержали на 3 часа и выпустили, утверждается в посте.

В прокуратуре Алатауского района подтвердили, что нарушитель избил родную мать.  

«Данный факт 3 мая зарегистрирован за управлением полиции Алатауского района, и ведётся досудебное расследование в отношении С.А.В. 1972 года рождения по факту причинения своей матери С.Н.И. 1948 года рождения средней тяжести вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью и из хулиганских побуждений», – сообщил прокурор Алатауского района Избасар Масақбаев на своей странице в Facebook.

Мужчину доставили в полицию. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия.

«Прокуратурой района будет обеспечено принятие законного процессуального решения в отношении этого человека с дачей надлежащей правовой оценки его действиям. В настоящее время по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования взят на личный контроль прокурора.

«Поручено сотрудникам управления полиции Алатауского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы», – прокомментировал в свою очередь заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

 

 

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