ТРЦ не будут работать в Нур-Султане в предстоящие выходные
ТРЦ не будут работать в Нур-Султане в предстоящие выходные (24-25 октября). Дата возобновления работы торговых центров в выходные будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"Пока эпидемиологическая ситуация не дает возможности открыть торговые центры в ближайшие выходные. Сейчас мы не имеем возможности делать послабления, регистрация случаев заболеваемости COVID-19 продолжается. Так, за вчерашний день зарегистрировано 29 случаев как среди детей, так и среди взрослых. Преимущественно болеют с симптомами. Также отмечается рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей. Сегодня пятый день столица находится в так называемой "зеленой" зоне, но только после того, как данные показатели будут сохраняться в течение 14 дней, можно говорить о послаблении", – пояснила Жанна Пралиева.
Собеседник также отметила, что цвет зоны определяет специальная матрица. Если репродуктивное число по заболеваемости повышается даже на один день, отсчет ведется заново.