​Трубный бизнес

В июле 2014 года при поддержке полномочного органа – ТОО PSA – между КПО и Tenaris Global Services был подписан долгосрочный контракт на поставку обсадных труб с условием, что мировой производитель трубной продукции компания Tenaris возьмет на себя обязательства по строительству трубонарезного завода по выпуску готовой трубной продукции в РК для нефтегазовой промышленности. Сумма инвестиций в строительство предприятия мощностью 45 тыс. тонн в год по нарезке резьбовых соединений премиум-класса составила 40 млн долларов.

И вот торжественный момент наступил. В мероприятии приняли участие руководство Мангистауской области, представители различных министерств РК, компании КПО и Tenaris Global Services.

По словам генерального директора КПО Ренато Мароли, идея строительства завода по нарезке трубной продукции в Актау была созвучна инициативе Правительства РК по реализации государственной программы индустриально-инновационного развития.

– Мы рады, что наше участие в создании кластера вокруг нефтегазовых проектов привлекли инвестиции в Мангистаускую область, придали дополнительный импульс развитию региона и создали условия для открытия новых рабочих мест, – отметил он. – КПО – первая компания, разместившая заказ на этом заводе. Следует отметить, что продукция предприятия будет поставляться не только в КПО, но и на другие крупные нефтегазовые комплексы. Одной из главных задач в развитии местного содержания мы видим передачу инновационных технологий.

В свою очередь президент группы Tenaris Паоло Рокка отметил, что первую партию обсадных труб завод производит для КПО.

– Строительство завода – вклад компании Tenaris в развитие местного содержания и создание новых рабочих мест в Казахстане, – подчеркнул он. – Следует отметить, что аналогов подобного предприятия на территории РК нет. И мы рады, что при поддержке КПО смог­ли реализовать этот проект.

Ассортимент продукции завода покрывает порядка 90% потребности труб с соединениями премиум-класса, необходимых для обустройства большинства скважин на разведывательных блоках всего Прикаспийского региона, в том числе на таких проектах, как Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.

В этот же день делегация КПО во главе с генеральным директором Ренато Мароли встретилась с акимом Мангистауской области Аликом Айдарбаевым. Встреча была организована в рамках развития межрегионального взаимодействия и сотрудничества. В ходе беседы стороны обсудили перспективы участия промышленных компаний региона в освоении Карачаганакского месторождения.

Кроме того, представители КПО посетили производственные объекты крупнейших промышленных предприятий области. Во время встреч специалисты КПО поделились информацией о процедуре регистрации в базе данных поставщиков товаров и услуг, процессе предквалификации поставщиков и тендерных требованиях компании. От имени членов делегации Ренато Мароли поблагодарил руководство Мангистауской области за оказанный прием и пожелал предприятиям региона дальнейших успехов в бизнесе.

Напомним, КПО – одна из первых компаний в Респуб­лике Казахстан, успешно внед­рившая программу развития местного содержания. По итогам первого полугодия доля местного содержания в закупках КПО на поставку товаров, работ и услуг достиг­ла 49,66%, что в денежном выражении составляет почти 280 млн долларов. Всего с момента подписания ОСРП доля местного содержания в закупках КПО превысила 5,7 млрд долларов.