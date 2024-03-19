Трудиться, торговать и страховать

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили о том, что планируют трудоустроить в этом году более 948 тыс. соотечест­венников.

– В рамках реализуемых национальных проектов, различных концепций и отраслевых проектов предусмотрена занятость 68,8 тысячи граждан. На субсидируемые государством рабочие места планируется трудоустроить более 193 тысяч граж­дан, в рамках инициативы Президента «100 рабочих мест на 10 тысяч населения» – 341,3 тысячи человек, на вакантные рабочие места – 314,9 тысячи, – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев.

В разрезе регионов 52% от 948 тыс. граждан, которых предполагается трудоустроить, приходится на Туркестанскую, Жамбылскую, Алматинскую области и города Алматы, Астану, Шымкент. Также Олжас Ордабаев напомнил, что молодым людям выдают микрокредиты по ставке 2,5%. К примеру, в прошлом году микрокредиты получили 5 733 казахстанца. В этом году на эти цели выделено 29 млрд тенге.

– Ежегодно выдаются безвозмездные гранты, позволяющие открывать собственное дело. В этом году на предоставление грантов девяти тысячам граждан предусмотрено 13 миллиардов тенге, – привел данные спикер.

Кроме того, вице-министр труда рассказал о возможностях Электронной биржи труда.

– Портал интегрирован с 18 информационными системами государственных органов, налажена система оказания соответствующих видов услуг соискателям и работодателям, а также предоставляется возможность бесплатно разместить необходимые резюме и вакансии, – сообщил Олжас Ордабаев.

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Результаты развития страхового сектора в Казахстане – еще одна тема брифинга. По информации заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Марии Хаджиевой, в Казахстане действует 25 страховых организаций: из них 16 – по общему страхованию и 9 – по страхованию жизни. Сумма активов составила 2 трлн тенге.

– Что касается обязательств страховых организаций, то на 1 марта текущего года они составляют 1,6 триллиона тенге и увеличились по сравнению с прошлым годом на 23,6%. Выросли и страховые премии – на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно радует увеличение общего объема осуществляемых страховых выплат. За 2024 год он уже составил 42,9 миллиарда, что на 34,6% больше, чем за 2023-й, – проинформировала зампред АРРФР.

По словам Марии Хаджиевой, рост страховых выплат наблюдается по классам «страхование жизни» и «обязательное страхование работников от несчастных случаев».

Введен упрощенный порядок урегулирования дорожно-транспортных происшествий посредством европротокола, по которому срок осуществления выплат сокращен до девяти дней.

На 12 марта 2024 года в рамках европротокола уже оформлен 1 341 страховой случай, по 1 023 случаям осуществлены выплаты. Таким образом, общая сумма страховых выплат составила 195,3 млн тенге.

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О внешнеторговом обороте, который составил в прошлом году порядка 111,3 млрд долларов, говорил директор департамента таможенного контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев. На долю экспорта приходится 67,6 млрд долларов, на импорт – 43,7 млрд. Самый высокий товарооборот среди зарубежных стран у нас наблюдается с Китаем – 31,5 млрд долларов в 2023 году.

Речь также зашла о недавнем внедрении автоматизированной системы электронной очереди, которая является единственной в своем роде в Центральной Азии. Она успешно функционирует на всех автомобильных пунктах пропуска на внешней границе Евразийского экономического союза. Система работает и на платформе Qoldau.kz, а также посредством мобильного приложения CargoRuqsat.

Спикер проинформировал, что почти за год работы сервиса по автоматизации выдачи иностранных бланков разрешений (ИБР) на границе с Китаем выдано более 106 тыс. бланков. Таким образом, был оптимизирован процесс оказания госуслуги, а вместе с ним исключен коррупционный фактор. Кроме того, благодаря сервису увеличена доля отечественных перевозчиков на рынке.

– Выдача ИБР осуществляется за 1 МРП, который в свою очередь поступает в бюджет. С учетом положительных результатов пилотного проекта сейчас прорабатывается вопрос продления сроков его реализации до конца второго квартала 2025 года на границе с Китаем, а также запуска аналогичного пилотного проекта на казахстанско-узбекской границе в первом полугодии текущего года, – отметил Елдос Саудабаев.

В целом за 2023 год через автомобильные пунк­ты пропуска на границе с третьими странами проследовало свыше одного миллиона автомобилей. А за первые два месяца текущего года – более 162 тыс. транспортных средств. Увеличение пропускной способности автомобильных пунктов составило 61%.