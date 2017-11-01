​Трудности перевода

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Михаил Тё, Жамбылская область

В соответствии с 79-м пунктом Плана нации «100 конкретных шагов» и Государственной прог­раммой развития образования и науки на 2016–2019 годы в регионе активно готовятся к предстоящему внедрению новшества в учебных заведе­ниях. По данным заместителя руководителя областного управления образования Жамили Бекбатыровой, для поэтапного внед­рения трехъязыч­ного образования в области разработан Комплексный план развития на 2016–2019 годы, согласно которому ведется работа. Так, в прошлом году 14 учителей естественно-научных дисциплин прошли тренинги по английскому языку, организованные Назарбаев Интеллектуальной школой города Тараза. Кроме того, 45 педагогов окончили курсы обучения английскому языку на базе Таразского государственного педагогичес­кого института, организованные ТарГУ им. М. Х. Дулати совместно с Назарбаев Университетом. Из них 6 учителей в рамках обмена опытом прошли обучение по четвертому направлению в Китае и Южной Корее. А в текущем году запланировано обучение 850 жамбылских педагогов на трехмесячных курсах анг­лийского языка, где будут оттачиваться навыки письма, чтения и устной речи, совершенствоваться знания грамматики, а также изу­чаться методика преподавания для педагогов-предметников. Планируется, что по окончании обучения слушатели должны дос­тичь уровня владения языком выше среднего или наивысшего.

Бесспорно, у полиязычного образования много положительных сторон. Особо важную роль оно играет в процессе интеграции Казахстана в мировое сообщество. Кроме того, международные исследования показывают, что школьники, обучающиеся по этой программе, имеют более высокую мотивацию, внимательны в работе и четко видят преимущества изу­чения нескольких языков. Они, как правило, получают результаты выше по всем предметам, на всех языках, чем группы обучения только на родном языке.

К сожалению, в реализации задачи, поставленной перед отечественной системой образования, не все так гладко, как хотелось бы. По мнению многих учителей области, внедрение английского языка на уроках других дисциплин возможно, но при этом важно соб­людать как минимум 3 важных условия. Во-первых, учителя английского языка должны быть способны обучить своих коллег из других кафедр. Для этого их необходимо соответствующим образом подготовить, чем и занимаются сегодня в регионе. Уверен, будет немало тех, кто не сможет сдать экзамены и заслужить право обучать учителей-предметников, а значит, на местах лишатся источника знаний и помощи. Во-вторых, неизвестно, какой процент учителей сможет освоить иностранный язык, чтобы затем использовать его на своих уроках. Как показывает практика, для многих это крайне трудно.

– Недавно я встретила свою знакомую, которая работает учителем биологии, – рассказывает руководитель школы английского языка Speak English Наталья Ахметжанова. – Она восторженно сказала мне: «А ты знаешь, мы же выучили английский! За 20 дней!». Нетрудно представить мое выражение лица в тот момент. Спрашиваю: «И как? Успешно?» Та: «Конечно! Мы даже чуть ли не TOEFL сдавали».

Из этого простого диалога становится сразу понятно, как они сдали тест. Чисто теоретически специалисты допускают, что за такой короткий промежуток времени выучить все же кое-что можно. Но чтобы учитель действительно впоследствии сумел вести уроки на английском языке, объясняя материал так же свободно, как на своем родном, нереально. Безус­ловно, это зависит от индивидуаль­ных способностей учителя, но имею­щих склонность к языкам, как известно, не так много.

– Для того чтобы на самом деле овладеть иностранным языком, необходимо немало времени и сил. Учителя-предметники как вариант, скорее всего, будут использовать своего рода шпаргалки или заготовки, с которых можно просто прочитать написанное. Нетрудно представить, как это будет выглядеть. А это означает, что дети получат очень ограниченный багаж знаний, – считает Наталья Ахметжанова.

По ее мнению, уровень знаний педагога должен быть хотя бы средний (intermediate). Если он только приступил к изучению языка, то чтобы достичь этой планки, ему потребуется примерно 1,5 года. Если заниматься интенсивно, то это займет не меньше 12 месяцев. Плюс к этому необходимо некоторое время на изучение терминов по своей специализации, что в принципе можно сделать затем самостоятельно при помощи словаря и Интернета.

Между тем не менее важно, чтобы и учащиеся овладели соответствующими языковыми знаниями, чтобы могли, как говорится, быть на одной волне с учителем, понимать то, о чем он говорит. Подвижки в этом направлении есть. В летний период и во время школьных каникул 3 000 учащихся школ области прошли массовую подготовку по изучению английского языка на базе областной школы-интерната для одаренных мальчиков «Билим-Инновация».

– Даже если у педагога наивысший уровень – advanced, а у школьников только базовый – elementary, то какой смысл стараться объяс­нять тему? Ведь ученики все равно ничего не поймут, – говорит На­талья Ахметжанова. – В итоге они и предмет знать не будут. Далеко не секрет, что некоторые нау­ки, к примеру, физика или химия, и без того сложны для понимания детей. А тут еще язык Байрона в придачу. Для школьников это будет двойная нагрузка: понять учителя и саму тему. Если же их уровень не соответствует требованиям, результат ясен. Некоторые думают, что если погрузиться в атмосферу, где говорят только на английском, то будет легче его освоить. Возможно, да, но для этого учитель-предметник должен иметь наивысший уровень знаний языка, а также знать методику обучения на английском.

Такой же позиции придержи­вается учитель английского языка таразской гимназии № 40 Дмитрий Ким, по словам которого большинство наших учителей химии, биологии, физики и информатики имеют базовые знания иностранного языка, а этого для ведения занятий недостаточно.

– Учителя английского языка, выпускники спецкурсов, призваны довести уровень владения языком предметников до среднего, – говорит филолог. – Нет гарантии, что это произойдет, поскольку это все сугубо индивидуально. Но даже если они достигнут этого и смогут начать преподавать, то уверен, смогут давать только базовые знания, потому что преподавание этих дисциплин требует высокого уровня владения языком. То есть при всем желании начального словарного запаса учителю не хватит, чтобы объяснить тему, каким бы он зас­луженным по своему профилю не был. К тому же в обязательном порядке надо знать терминологию по своему предмету, а это достаточно сложно.

Взять хотя бы таблицу Менделеева. Дмитрий Ким уверен, что химику потребуется немало времени, чтобы выучить все названия только элементов, не считая соединений, реакций и тому подобного. А ведь это нужно выучить и детям, иначе они не поймут учителя. Стало быть, дети к моменту ввода занятий на английском языке должны иметь достаточно хорошие знания иностранного, но, к сожалению, новые учебники и методика, по мнению многих педагогов и родителей, не позволяют этого добиться.

Выбранная политика трехъязы­чия – это однозначно путь к успеху. Но ступать на него, на мой взгляд, необходимо будучи более подготовленным. Если положение с казахским и русским языками в целом понятно, то с иностранным ситуация гораздо сложнее. Согласно «Дорожной карте развития трехъязычного обучения на 2015–2020 годы», школьные предметы – физика, химия, био­логия и информатика – будут изучаться на английском языке в 10–11 классах начиная с 2019–2020 учебного года. То есть время еще есть. И хочется верить, что к тому моменту все будут готовы. 

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