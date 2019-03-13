Трудности перевода

Колонка обозревателей
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Дулат Молдабаев
Все мы наслышаны о страннос­тях английского юмора, он такой мудреный, что не каж­дому под силу его понять. К этому не­обычному явлению в мировой культуре часто относятся как к приз­наку тонкого ума. И это несмотря на то, что каламбуры, двусмысленности и интеллектуальные шутки обычно произносятся с каменным выражением лица. Не многим приходит на ум, что безразличный вид и окаменелая мимика всего лишь попытка шутника напустить на себя загадочности. Еще более странно то, что специфическая игра слов выходцев из Туманного Альбиона у многих ассоциируется «со шляпой и тростью». В общем, british humor – это череда историй о джентльменах, регулярно попадающих в забавные ситуации.

Однако такой феномен, как irregular verbs, – что-то еще более непостижимое. Если вы не знаете английские неправильные глаголы, очень легко попасть впросак либо собеседник вас сочтет за дилетанта. К тому же если вы пытаетесь выучить английский на курсах, владея при этом нулевым уровнем, вам без них не обойтись. Неправильные глаголы не подчиняются общим правилам, их вторая и третья формы образуются вне всякой системы и лишены какой-либо логики. Как же обучиться такой манере речи, которую признают безупречным образцом английского языка? Можно ли найти такое пособие, с которым вы научитесь выражаться изысканно и утонченно?

Как бы вы ни крутили, английские неправильные глаголы нужно просто вызубрить и не забывать. И хотя в природе их может оказаться очень много, не все слова понадобятся для вашего употребления, многие из них просто устарели.

Уже не требует доказательств, что дети-полиглоты, освоившие несколько языков с раннего возраста, обгоняют своих ровесников в развитии. Такие мальчики и девочки поразительно сообразительны, у них вырабатывается феноменальная память, эти ребята добиваются хороших результатов в процессе учебы. Повзрослев, они обладают более гибким умом, привычны к активному образу жизни, тратят меньше сил для достижения поставленной цели. К тому же занятия языками укрепляют нервную систему и учат быстрее соображать.

Говорят, что «эталонным англичанином» нужно родиться, однако детей называют лингвистическими гениями. В отличие от взрос­лых они очень легко усваивают иностранные языки. Кроме того, приобщение к анг­лийской культуре с ранних лет приучает детей не только к «джентльменскому» произношению, но и к умению посмеяться над собой. И британские комедийные телесериалы, получившие всемирную популярность, стали надежным руслом экспорта англо­язычной культуры в другие страны.

Так какой же уровень английского нужен сегодня? Умение забронировать в отеле номер с видом на море, завести знакомство с иностранцем, пройти тест в компании, где требуется знание языка, – этого уже не достаточно. В наше время знание английского необходимо минимум для того, чтобы читать Encyclopaedia Britannica. С этой целью на курсах вам задают писать эссе, вы прослушивае­те множество подкастов на английском, читаете академические тексты и ведете разговоры на различные темы. Такие программы преследуют цель развить у вас не только разговорные навыки и умение понимать услышанные фразы, но и правильно писать, а также использовать времена.

В результате вы расширяете свой словарный запас, начинаете пользоваться большим числом речевых оборотов, правил и фраз, что поможет вам увереннее ориентироваться в океане англоязычной литературы. Теперь мало пользоваться английским на рабочем месте, уверенно чувствовать себя на переговорах с иностранцами и успешно проводить презентации на языке Шекспира. Нужны знания, достаточные для знакомства с анг­лийскими писателями в оригинале.
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