Подпольные цеха по изготовлению алкоголя выявили в Акмолинской области

Как отметили в АФМ, более 17 000 бутылок уже были готовы к реализации.

Фото: alcoexpert.ru

В Акмолинской области выявлены подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Отмечается, что подпольная продукция готовилась для сбыта потребителям на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

"В ходе обысков в городах Щучинск, Кокшетау, Степногорск и Акколь обнаружено и изъято оборудование по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом, емкости для изготовления водки, а также готовая алкогольная продукция различных наименований - более 17 000 бутылок, подготовленных для реализации, около 3 500 литров спирта и более 40 000 поддельных учетно-контрольных марок", - говорится в сообщении.

Кроме того, изъяты 3 автомашины и более 2 млн тенге, добытые преступным путем.

Проводится досудебное расследование, добавили в АФМ.