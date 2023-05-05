Цели амбициозные, но достижимые

Свежий выпуск
341
Кошкарбек Тусипов

В Казахстане утверждена Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023–2029 годы.

коллаж Павла Цедилина

Как отметил глава спортивного ведомства нашей страны Асхат Оралов, в концепции определена новая траектория развития этих сфер в республике, где акцент сделан на массовом спорте, в том числе среди детей и молодежи, общедоступности занятий физкультурой и спортом для всех категорий граждан, равном отношении к физкультуре, любительскому и профессиональному спорту, развитии спорта высших достижений и адаптивного спорта.

Например, до 2029 года в ведомстве намерены ежегодно проводить по стране более 20 тыс. спортивно-массовых мероприятий. А для развития этого направления в сельской местности количество инструкторов по спорту на селе будет увеличено до 4 тыс. При школах и вузах будут созданы спортивные клубы и команды, функционирующие на постоянной основе. Среди них будут проходить районные, областные и республиканские соревнования.

Также будут организовываться спартакиады среди определенных групп населения: лиц с особыми потребностями, государственных служащих, медработников, представителей СМИ, финансовых структур и так далее. Модернизированы нормативы президентских тестов, в них стало меньше дисциплин, а сдавшим их граж­данам будут выдаваться специальные сертификаты. Проект «Дос­тупный спорт», нацеленный на пожилых казахстанцев, охватит большую аудиторию.

Популяризация национальных видов спорта будет достигаться путем проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе в сельской местности. Например, состоятся республиканский челлендж «Атқа міну дәстүрі» и V Всемирные игры кочевников. Особое внимание будет уделено развитию национальных дисциплин в северных регионах Казахстана.

Продолжится работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению 6 действующих спортивных объектов. Акцент будет сделан на малобюджетных плоскостных спортивных сооружениях и малозатратных быстровозводимых спортивных комплексах модульного типа в случае сельской местности. Также министерством будет проведена инвентаризация функционирую­щих физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Будут разработаны меры по стимулированию бизнеса к строительству спортивной инф­раструктуры, например, возмещение части расходов на строительство объекта.

В целях подготовки олимпийского резерва по всей стране будут созданы тренировочные центры, в которых круглый год смогут готовиться как ведущие спортсмены, так и все одаренные атлеты из приоритетных дисциплин. К работе в этих центрах будут привлечены и научные сотрудники. А для подготовки сборных команд областей и городов республиканского значения во всех регионах Казахстана планируется создать дирекции развития спорта по олимпийским и неолимпийским видам по примеру Астаны.

Будут введены стимулирующие выплаты тренерам-преподавателям за высокие результаты атлетов и их передачу на следующий этап спортивной подготовки, что поможет молодым талантам прогрессировать, а самим специалистам даст дополнительную мотивацию. А в целях подготовки к ближайшим летним и зимним Олимпийским играм будут реализованы программы «Париж-2024» и «Милан-2026», в рамках которых нами будет оказываться всяческая поддержка спортсменов.

Особое внимание будет уделено развитию спортивной медицины. Продолжится работа по открытию по стране отделений региональных врачебно-физкультурных диспансеров для реабилитации и восстановления спортсменов. Будет проведена поэтапная модернизация центра спортивной медицины, улучшат качество медико-биологического обеспечения национальных сборных. В случае с юными спортс­менами станут учитывать их возрастные, физиологические и психологические особенности.

В 2025 году планируется внед­рение национальной цифровой платформы e-sport для сбора данных о спортивных учреждениях, составах команд, тренерах, судьях и спортивных мероприятиях. Цели проекта – мониторинг результатов спортсменов, тренеров, деятельности судей и методистов, развитие системы подготовки профессиональных спортсменов и тренеров, преодоление дефицита кадров, а также автоматизация госуслуг в сфере спорта.

Также будет проработан воп­рос увеличения государственного образовательного заказа на подготовку спортивных врачей, психологов, диетологов, нутрицио­логов, тренеров по адаптивной физической культуре и других специалистов.

Планируется введение единовременных выплат за высокие спортивные результаты для тренеров на всех этапах подготовки атлета вместо действующего порядка, согласно которому подобные выплаты полагаются только для первого, личного и главного тренеров. А республиканские и региональные спортивные федерации будут готовить спортивных судей. Также усилят работу по увеличению числа казахстанских рефери на международной арене. Ну а Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту продолжит работу по повышению квалификации тренеров и преподавателей с привлечением зарубежных лекторов.

В результате всех этих мер к 2030 году, отметил в специальном выступлении министр культуры и спорта, в ведомстве хотят достичь следующих результатов: увеличить долю детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 45%, а спортивно активного населения – до 50%. Среди лиц с особыми потребностями этот показатель планируется увеличить до 23%. Обеспеченность граждан спортивной инфраструктурой на 1 000 человек должна вырасти до 65%, а охват спортивной инфраструктурой опорных, спутниковых и стратегических сельских населенных пунктов – до 100%.

Процент граждан, занимающихся национальными видами спорта, вырастет до 9,6% от общего числа занимающихся физкультурой и спортом. Также планируется увеличить долю выпускников рес­публиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы мастера спорта и мастера спорта международного класса, до 35%. Число завоеванных в год медалей на турнирах международного уровня составит не менее 900 единиц.

«Указанные нами цели очень амбициозные, но достижимые. Активная работа по ним уже ведется, поэтому я уверен, что нам по силам реализовать, а может, и превзойти эти показатели», – подчеркнул Асхат Оралов.

#Спорт #развитие #физкультура #спортивныеобъекты #спартакиады

Популярное

Все
Военнослужащие Пограничной службы КНБ РК достойно несут боевую вахту на вверенных им участках
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Слово о писателе и человеке
Исполнять завет предков
Указ Президента Республики Казахстан
Лица войны
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
В Астане будут уничтожать не всех комаров
Как будут озеленять и благоустраивать Астану, рассказал Токаеву аким столицы
Токаев пожелал творческих успехов коллективу Jibek Joly
Цены на газ повысят в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Рабочему зажало ногу в бетономешалке в Алматинской области
Смаилов и сотрудники аппарата Правительства посадили деревья в Астане
В попытке изнасилования девочки подозревают жителя Кентау
Меры по укреплению продбезопасности РК обсудил премьер-министр с западными дипломатами
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

Читайте также

Исполнять завет предков
Чемпионат страны по стрельбе из лука среди юниоров пройдет …
Концептуальный концерт «ЕРТЕҢ» прошел в Астане
Посланники единства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]