Цели амбициозные, но достижимые

Как отметил глава спортивного ведомства нашей страны Асхат Оралов, в концепции определена новая траектория развития этих сфер в республике, где акцент сделан на массовом спорте, в том числе среди детей и молодежи, общедоступности занятий физкультурой и спортом для всех категорий граждан, равном отношении к физкультуре, любительскому и профессиональному спорту, развитии спорта высших достижений и адаптивного спорта.

Например, до 2029 года в ведомстве намерены ежегодно проводить по стране более 20 тыс. спортивно-массовых мероприятий. А для развития этого направления в сельской местности количество инструкторов по спорту на селе будет увеличено до 4 тыс. При школах и вузах будут созданы спортивные клубы и команды, функционирующие на постоянной основе. Среди них будут проходить районные, областные и республиканские соревнования.

Также будут организовываться спартакиады среди определенных групп населения: лиц с особыми потребностями, государственных служащих, медработников, представителей СМИ, финансовых структур и так далее. Модернизированы нормативы президентских тестов, в них стало меньше дисциплин, а сдавшим их граж­данам будут выдаваться специальные сертификаты. Проект «Дос­тупный спорт», нацеленный на пожилых казахстанцев, охватит большую аудиторию.

Популяризация национальных видов спорта будет достигаться путем проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе в сельской местности. Например, состоятся республиканский челлендж «Атқа міну дәстүрі» и V Всемирные игры кочевников. Особое внимание будет уделено развитию национальных дисциплин в северных регионах Казахстана.

Продолжится работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению 6 действующих спортивных объектов. Акцент будет сделан на малобюджетных плоскостных спортивных сооружениях и малозатратных быстровозводимых спортивных комплексах модульного типа в случае сельской местности. Также министерством будет проведена инвентаризация функционирую­щих физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Будут разработаны меры по стимулированию бизнеса к строительству спортивной инф­раструктуры, например, возмещение части расходов на строительство объекта.

В целях подготовки олимпийского резерва по всей стране будут созданы тренировочные центры, в которых круглый год смогут готовиться как ведущие спортсмены, так и все одаренные атлеты из приоритетных дисциплин. К работе в этих центрах будут привлечены и научные сотрудники. А для подготовки сборных команд областей и городов республиканского значения во всех регионах Казахстана планируется создать дирекции развития спорта по олимпийским и неолимпийским видам по примеру Астаны.

Будут введены стимулирующие выплаты тренерам-преподавателям за высокие результаты атлетов и их передачу на следующий этап спортивной подготовки, что поможет молодым талантам прогрессировать, а самим специалистам даст дополнительную мотивацию. А в целях подготовки к ближайшим летним и зимним Олимпийским играм будут реализованы программы «Париж-2024» и «Милан-2026», в рамках которых нами будет оказываться всяческая поддержка спортсменов.

Особое внимание будет уделено развитию спортивной медицины. Продолжится работа по открытию по стране отделений региональных врачебно-физкультурных диспансеров для реабилитации и восстановления спортсменов. Будет проведена поэтапная модернизация центра спортивной медицины, улучшат качество медико-биологического обеспечения национальных сборных. В случае с юными спортс­менами станут учитывать их возрастные, физиологические и психологические особенности.

В 2025 году планируется внед­рение национальной цифровой платформы e-sport для сбора данных о спортивных учреждениях, составах команд, тренерах, судьях и спортивных мероприятиях. Цели проекта – мониторинг результатов спортсменов, тренеров, деятельности судей и методистов, развитие системы подготовки профессиональных спортсменов и тренеров, преодоление дефицита кадров, а также автоматизация госуслуг в сфере спорта.

Также будет проработан воп­рос увеличения государственного образовательного заказа на подготовку спортивных врачей, психологов, диетологов, нутрицио­логов, тренеров по адаптивной физической культуре и других специалистов.

Планируется введение единовременных выплат за высокие спортивные результаты для тренеров на всех этапах подготовки атлета вместо действующего порядка, согласно которому подобные выплаты полагаются только для первого, личного и главного тренеров. А республиканские и региональные спортивные федерации будут готовить спортивных судей. Также усилят работу по увеличению числа казахстанских рефери на международной арене. Ну а Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту продолжит работу по повышению квалификации тренеров и преподавателей с привлечением зарубежных лекторов.

В результате всех этих мер к 2030 году, отметил в специальном выступлении министр культуры и спорта, в ведомстве хотят достичь следующих результатов: увеличить долю детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 45%, а спортивно активного населения – до 50%. Среди лиц с особыми потребностями этот показатель планируется увеличить до 23%. Обеспеченность граждан спортивной инфраструктурой на 1 000 человек должна вырасти до 65%, а охват спортивной инфраструктурой опорных, спутниковых и стратегических сельских населенных пунктов – до 100%.

Процент граждан, занимающихся национальными видами спорта, вырастет до 9,6% от общего числа занимающихся физкультурой и спортом. Также планируется увеличить долю выпускников рес­публиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы мастера спорта и мастера спорта международного класса, до 35%. Число завоеванных в год медалей на турнирах международного уровня составит не менее 900 единиц.

«Указанные нами цели очень амбициозные, но достижимые. Активная работа по ним уже ведется, поэтому я уверен, что нам по силам реализовать, а может, и превзойти эти показатели», – подчеркнул Асхат Оралов.