Цели поражены, продолжаем движение вперед!

В Астане на базе воинской части 5573 согласно утвержденному Плану основных мероприятий Национальной гвардии Республики Казахстан на 2024 год под руководством министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова и заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова проведен пятидневный оперативный сбор с командным составом войск

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Главной целью мероприятия являлось совершенствование методических навыков офицеров в организации и проведении мероприятий боевой подготовки, улучшение аспектов боевой службы войск, а также повышение квалификации и мастерства командиров, обмен передовым опытом, проверка огневой и методической подготовленности.

В рамках проведения сборов прошли учения, где командиры на практике в полевых условиях выполнили поставленные задачи, руководствуясьосновным принципом армейского обучения: «Делай, как я!». Ведь командир является примером для личного состава.

В течение пяти дней командиры сдавали зачеты по основным предметам профессионально-должностной подготовки, тактики и оперативного искусства, а также огневой подготовки и управления войсками. Кроме того, участники сбора прошли тестирование по знаниям руководящих документов и приказов. При этом организаторами сбора основной упор был сделан на проведение практических занятий, где командиры показали свои навыки по стрельбе из различных видов оружия, в том числе в ночных условиях, а также отработали действия по различным сигналам в условиях, приближенным к реальной боевой обстановке.

Согласно расписанию занятий в программе проведения сборов было предусмотрено проведение показных, инструкторско-методических и практических занятий, в ходе которых участникам сбора довели положения руководящих документов и директив, определяющих основные направления служебно-боевой деятельности войск.

Во второй день в спортивном комплексе столичной бригадыдля офицеров было проведено инструкторско-методическое занятие по методике проведения занятий по рукопашному бою с принятием у них зачетов по владению приемами рукопашного боя. Кроме того, прошли показные занятия по тактике и оперативному искусству, тактико-огневой подготовке, связи и военно-медицинской подготовке.

На третий день оперативного сбора на полигоне «Майлан» Службы государственной охраны, расположенном на территории Акмолинской области, командный состав Национальной гвардии приступил к отработке тактических приемов боевой подготовки в полевых условиях. В частности, командиры участвовали в комплексных занятиях, где выполняли упражнения по технической подготовке, стрельбе, тактике и оперативному искусству.

Участники сбора впервые ознакомились с боевыми и техническими возможностями бронированных колесных машин нового образца. Затем они выполнили боевую стрельбу в составе подразделений из различных образцов вооружения. Также участникам были продемонстрированы боевые возможности подразделений беспилотных летательных аппаратов Службы государственной охраны РК. А в ходе огневой подготовки командиры воинских частей провели тренировки из автоматической зенитной пушки калибром 57 миллиметров и зенитной установки калибром 23 миллиметра.

Офицеры оттачивали боевое мастерство из различных видов оружия по мишеням с борта боевых машин и бросали гранаты. Также для военнослужащих было проведено практическое занятие по организации ночевки разведывательно-поисковой группы, условно находившегося непосредственно в зоне боевых действий.

На следующий день сборы продолжились комплексными практическими занятиями по порядку оборудования взводного опорного пункта, штурмовым действиям в окопах, оказанию помощи при ранениях и травмах, и проделыванию проходов в минных полях с установкой минно-взрывных заграждений.

Для участников была проведена демонстрация продукции в цикле прикладной химии, после чего они выполнили боевую стрельбу в составе подразделений (групп) из различных образцов вооружения. А на автодроме Объединенного учебного центра «Каптагай» командирам показали практическое занятие по способам борьбы с бронированной техникой. Завершился оперативный сбор подведением итогов на базе столичной бригады Национальной гвардии.

«В целом комплексные занятия проведены на высоком уровне. Особое внимание было уделено практическим навыкам, где командующие вместе с командирами частей самостоятельно передвигались на боевой технике, совершали марши и организовывалиразмещение в палаточном городке по заданным координатам. Теперь очередь непосредственно за командирами – по прибытию в места дислокации им будет необходимо провести подобные сборы со своими подчиненными, показать им полученный здесь опыт. Впереди нам еще предстоит объемная работа по совершенствованию навыков и модернизации подходов выполнения нашей служебно-боевой деятельности. В летний период обучения требую поднять уровень боевой подготовки личного состава и их слаженность для того, чтобы каждый военнослужащий был профессионалом своего дела!, – подчеркнул Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов, подводя итоги сбора.

В свою очередь, с докладом «О состоянии воинской дисциплины, законности и правопорядка за первое полугодие 2024 года» выступил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов. Затем заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов зачитал приказ Главнокомандующего о поощрении личного состава. По результатам пятидневных учений наиболее отличившиеся военнослужащие награждены нагрудными знаками «Қоғамдық тәртіпті сақтаған үшін», грамотами и благодарственными письмами.

Таким образом, проведённые мероприятия значительно улучшили практические навыки командного состава в организации повседневной деятельности, боевой подготовке, эксплуатации техники и вооружения.

Командующим региональных командований и командирам воинских частей поставлена задача провести аналогичные сборы на местах с командирами батальонов, рот и взводов во время полевых выходов и занятий по командирской подготовке. Это необходимо для совершенствования знаний офицеров батальонного и ротного звена в области материальной части вооружения, техники, специальных средств и средств связи, а также уверенного их применения.