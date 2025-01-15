Ценовые «вольности» вокруг продовольствия

Региональная комиссия по расследованию посреднических схем в цепочке ценообразования на продукты питания выявила в городе факты продажи по завышенным ценам молока, хлеба, муки, круп, куриного мяса, подсолнечного масла, сахара, овощей и прочих продуктов, входящих в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Наценка на них не должна превышать 15%. Эта норма прописана законодательно, а значит, магазины не вправе устанавливать розничные цены сверх допустимой надбавки.

Совместно с департаментами региональной торговли и защиты прав потребителей комиссия анализирует данные, выявляя случаи превышения торговой наценки, применяя административные меры.

В Шымкенте выявлено 564 торговые точки, проигнорировавшие требование закона и допустившие нарушения. Среди них есть как небольшие магазинчики «у дома», ларьки, так и крупные дистрибьюторские сети.

Чтобы доказать, что владельцы магазинов проигнорировали требование о введении предельно допустимой надбавки, члены региональной комиссии по расследованию посреднических схем в цепочке ценообразования на продовольственные товары провели больше 2 тыс. хронометражных обследований. По итогам проверок установлен фактический доход, полученный субъектами бизнеса, и сделан вывод о том, что в среднем цены завышались на 60%.

По информации руководителя городского отдела сельского хозяйства и ветеринарии Жандоса Ханиева, за весь прошлый год проведено 90 заседаний региональной комиссии. На них, среди прочих вопросов, включая обеспечение города СЗПТ, рассматривалась ответственность нарушителей за допущенные вольности при ценообразовании на продукты первой необходимости.

Собственникам торговых точек и дистрибьюторских сетей вынесены предупреждения и выписаны штрафы. Их размер составляет от 10 до 300 минимальных расчетных показателей. Сумма зависит от статуса субъекта бизнеса.

Согласно алгоритму, члены комиссии, основываясь на данных, предоставленных Бюро нацио­нальной статистики, с начала 2024 года отслеживают изменение цен на товары и проводят анализ электронных счетов-­фактур. В зоне их внимания находятся 45 производителей СЗПТ, 158 оптовых поставщиков, 2 098 магазинов «у дома», 16 торговых сетей. Такой контроль­ позволяет выявлять посреднические схемы, при помощи которых удается «накручивать» стоимость продовольствия.

В городском отделе сельского хозяйства и ветеринарии говорят об устранении 292 посредников, что позволило снизить цены на целый ряд продуктов. К примеру, с начала года пшеничная мука первого сорта подешевела на 8,2%, кефир – на 6,1%, морковь – на 7%, лук – на 4,5%, сахар – на 4,3%, рис – на 3,3%, капуста – на 16,7%. Рекордсменом стала гречневая крупа, цена на которую снизилась на 32,1%.

В Туркестанской области тоже уделяют большое внимание раскрытию посреднических схем. В прошлом году межведомственная комиссия выявила свыше 280 фактов необоснованного удорожания, что позволило стабилизировать цены на продукты питания и не допустить их немотивированного роста.

Сдерживать стоимость СЗПТ помогают социальные магазины, которых в регионе 36. Через них реализуется продукция, запасенная в стабфонде. Для его пополнения заключены договоры с 11 товаропроизводителями на сумму 1 млрд 100 млн тенге. Благодаря этим контрактам стабилизационный фонд пополнится более чем 4 тыс. тонн картофеля, 2 тыс. 460 тоннами лука, 1 тыс. 883 тоннами капусты, свыше 2 тыс. тонн риса и 13,5 млн штук куриных яиц.