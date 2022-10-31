Центр притяжения – Бозок

Впервые в Астане реализуется уникальный проект по созданию «живого» музея под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок.

Достижения культуры степного пояса Евразии будут продемонстрированы на территории Бозока. Об этом мы беседуем с директором музея-заповедника «Бозок» Министерства культуры и спорта РК Сауле Бурбаевой.

– Сауле Букихановна, многослойный, разновременный археологический памятник Бозок, тысячелетний предшественник столицы Казахстана, символизирует историческую преемственность культур Великой степи. В чем уникальность нынешнего проекта создания музея под открытым небом, его отличие от других казах­станских музеев-заповедников?

– Мы создаем музей под открытым небом, где посетители смогут увидеть реконструкцию средневекового городища Бозок на основе археологических раскопок, а также воссозданные поселения разных исторических эпох. Наряду с научной деятельностью важными станут функции познавательного, досугового характера. Посетители увидят реконструкцию святилищ и жилищ, начиная от эпохи меднокаменного века до Казахского ханства.

Также в музее можно будет вживую приобщиться к культурному наследию казахов: поучаствовать в обрядах, ритуалах и праздниках, совершить конные прогулки и не только посмотреть воссозданные мастерские ремесленников, но и потрудиться вместе со «средневековыми» гончарами, кузнецами и ювелирами. Для удобства туристов проектом предусмотрена необходимая инфраструктура – этническая кухня, пункты проката лошадей. Предполагается, что новый музей-заповедник ежегодно будет привлекать более миллиона туристов, ведь создаются реальные условия полного погружения в историю.

Большую поддержку оказывают Министерство культуры и спорта и лично министр Даурен Абаев, который неоднократно встречался с участниками проекта, археологами, представителями творческих союзов по вопросам реализации нашего проекта.

– Каким же будет архитектурный облик музея-заповедника?

– Предполагается зонирование его территории на пять частей: историческую, историко-мемориальную, культурно-развлекательную, парковую и биопарковую, административно-хозяйственную. Общая территория проекта составляет 412 гектаров.

В исторической части будут воссозданы пять типов поселенческих комплексов. Они начнутся со стационарного поселения ботайского периода (эпоха энеолита – меднокаменного века), которое расположится недалеко от озера Бузукты (ботайцы селились вблизи водоемов). Затем будут реконструированы гуннские, древнетюркские поселения, включая образцы шатрово-купольного домостроения, городские средневековые жилища, а также культовые сооружения (древнетюркский храм).

Предусмотрено создание историко-мемориальной аллеи, посвященной становлению казахской государственности. При этом сам архитектурный памятник Бозок будет полностью сохранен и закрыт куполом, то есть никакого строительства на его территории не будет.

– Несомненно, туристов в первую очередь будут привлекать архео­логические находки на городище Бозок. Что же сможет показать музей-заповедник своим гостям?

– В VII веке на территории городища появляется тюркское святилище. В X–XII веках здесь была военная ставка, или летняя резиденция предводителя кыпчакских племен. Также обнаружен ряд мавзолеев эпохи Золотой Орды, встречаются монгольские и тюркские элитные захоронения. В эпоху позднего средневековья здесь располагался целый некрополь. Недалеко от него найдена зимовка казахов XVIII–XIX веков. Вокруг памятника обнаружена древняя система ирригации.

Бозок – интересный археологический историко-культурный памятник, где представлены все этапы истории средневековья степной Евразии. Памятник являлся сакральным пространством на протяжении тысячи лет. К числу наиболее интересных, с моей точки зрения, относится обнаружение на Бозоке богатого погребения женщины-воительницы. Погребение датируется XIII – началом XIV веков.

По данным антропологов, ей было 40–50 лет. Найден богатый сопроводительный инвентарь: различные аксессуары, предметы быта и вооружения. Это в первую очередь своеобразный головной убор – боктаг⁄бокка (в европейских источниках) или гу-гу (в китайских источниках), название которого сохранилось благодаря упоминанию в текстах того времени. Верхняя его часть выполнялась в виде берестяного цилиндра, который, судя по аналогиям, обшивался шелковой тканью, к нему крепились раковины каури. По обе стороны от головного убора крепились подвески ромбической формы из речного жемчуга. Еще женщину украшали серебряные серьги, браслеты и бусины из серебра и пасты. Также в погребении найдены серебряная чаша, железные пики, кинжал и удила. Такие материалы – ценный источник для изучения жизни людей прошлого.

Благодаря найденным артефактам удалось узнать, какими были торговые, культурные связи, пронизывающие евразийское пространство на многие тысячи километров. Понять преемственность культур и эпох помогут, например, серебряные браслеты, окончания которых выполнены в виде львиных ликов. Они много веков назад украшали тонкие запястья знатной женщины, подчеркивали их изящество. Изображения львиной головы, конечно же, адресуют нас к звериному стилю предшествующей эпохи саков. Можно заметить сходство львиного лика с лицом человека. Эта аналогия, видимо, была важна для владелицы браслетов и несла в себе некую символику.

Таким образом, археология Бозока демонстрирует нам, что на протяжении тысячелетий в Евразийской степи формировался свой цельный и уникальный язык искусства. Ближайшими аналогиями обнаруженных на Бозоке женских серебряных брас­летов являются находки таких украшений в Поволжье, Средней Азии. Они довольно единообразны и свидетельствуют о существовании своеобразной моды на такие украшения у женщин.

– Проводятся ли сейчас археологические исследования?

– Бозок исследовался коллективом Научно-исследовательского института имени Кемаля Акишева, который функционирует на базе Евразийского национального университета имени Льва Гумилева на протяжении 15 лет начиная с 1999 года. В настоящее время работы на памятнике ведутся в рамках научного проекта Министерства культуры и спорта «Палеогеографический фактор в формировании культурогенеза Нура-Ишимского междуречья: особенности домостроения и его эволюция». Научный руководитель проекта – ученый секретарь музея-заповедника «Бозок» Айнагуль Ганиева.

Ведется исследование кыстау (зимовки) Бозок II, позволяющее говорить о преемственности в традициях домостроения, а также изменениях, которые происходят в казахских степях в связи с переходом степного населения к оседлому образу жизни. Это направление сейчас является чрезвычайно актуальным, и находки позволяют наглядно охарактеризовать радикальные изменения в жизни казахского общества.

– О чем свидетельствуют находки, какой культуре они принадлежат, насколько было развито искусство жителей города Бозок?

– Находки позволяют подробнее узнать о многих событиях в жизни средневекового населения. Именно обнаружение предметов конского снаряжения во рву, расположенном вокруг одной из площадок памятника, позволило датировать наиболее ранние культурные слои Бозока. Это VII–VIII века. Вполне позволительно прийти к выводу о том, что именно к этому времени относится строительство древнетюркского святилища. Выбор людей прошлого для возведения сакрального сооружения в данном месте не был случаен.

Обращает внимание, что Бозок находится на возвышенности на берегу небольшого озера в местности, богатой растительностью и водными ресурсами. До сих пор, несмотря на активную деятельность населения, озеро привлекает множество различных птиц, даже лебедей, пеликанов. Это озеро привлекло внимание и древних тюрков. Они возвели святилище, которое, вероятно, предназначалось для поклонения силам природы. На поверхности одной из площадок археологами обнаружены детали каркасной конструкции – то, что осталось от храма древних тюрков. Здесь совершали ритуалы в связи со знаковыми событиями.

Также обнаружены жилища земляночного типа с каминами и очагами, кирпичеобжигательные печи. Бозокские материалы – уникальный источник, свидетельствующий о распространении ислама среди степного населения Сарыарки. Выявлены самые разнообразные архитектурные формы, руины мавзолеев, являющихся монументальными объектами и шедеврами исламской архитектуры.

– Смогут ли привлечь эти находки туристов?

– Конечно, ведь это отоб­ражение нашей интересной истории. Артефакты смогут рассказать о том, что было важным для людей прошлого, что их привлекало, интересовало в жизни. Это будет живой музей с возможностью погружения в среду древности и средневековья – эпоху формирования и развития всаднической культуры.

Посетитель не просто полюбуется каким-то готовым и совершенным во всех отношениях продуктом цивилизации, как во многих других музеях, он словно станет участником исторических событий. Погружение будет дополнено образцами одежды, предметами быта и интерьера, реконструированными при непосредственном участии и наб­людении со стороны ученых, художников, ремесленников и других специалистов. Важным элементом погружения станет и участие посетителей в традиционных мероприятиях и нацио­нальных играх. Воссоздание культурной среды, начиная от жилищ до предметов быта и интерьера, будет опираться на научные исследования. В парке планируется открытие центра семейного отдыха, амфитеатра, военно-спортивного комплекса, парковых зон, причала, восточного базара, мастерских ремес­ленников.

– Кто из известных ученых принимает участие в реализации проекта?

– Музей-заповедник «Бозок» на сегодняшний день предстает своего рода диалоговой площадкой для научных дискуссий отечественных и зарубежных историков, археологов, политологов и этнологов по вопросам сохранения и популяризации всаднической культуры, входившей на протяжении тысячелетий в общие этнокультурные процессы Евразии. Среди них известные ученые Зайнолла Самашев, Жамбыл Артыкбаев, Еркин Абиль, Буркитбай Аяган, Марал Хабдулина и многие другие авторитетные специалисты.

Большой вклад в развитие проекта вносит команда архитекторов, дизайнеров, искусствоведов, инженеров. Сотрудники музея-заповедника уделяют особое внимание сотрудничеству с художниками, писателями, композиторами. Уже появились произведения, посвященные Бозоку. Это картина Камиля Муллашева, на которой изображена женщина-воительница, произведение Шарбану Бейсеновой «Бозоқ аруы», композиция «Бозоқ аруы» Серикжана Абдинурова.

– Будет ли строительство музея-заповедника иметь экономически положительный эффект?

– Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и будет способствовать развитию приоритетных секторов экономики: строительства, социальной сферы. Будут созданы благоприятные условия для развития ремесленничества, включая сбыт продукции. Структура проекта состоит из исторической и инвестиционной частей. В инвестиционную входят комплекс ресторанов этнической кухни; военно-спортивный комплекс для обучения молодежи национальным играм, видам спорта; этноаул; ремесленные мастерские; научно-исследовательский центр; восточный базар. Представители малого и среднего бизнеса могут участвовать в строительстве объектов инвестиционной части и в сфере услуг.

– Как сейчас продвигается строительство музея-заповедника?

– Согласно графику, в этом году начнется строительство ограж­дения в архитектурном стиле средневековья нашего национального парка под открытым небом. Визит-центр будет построен как обобщенный образ средневековых столиц Казахского ханства (цитадель, шахристан, рабад). Архитектором проекта стал Алмас Ордабаев, почетный академик Академии художеств Казахстана, хорошо знающий историю средневековья. В цитадели предполагается разместить стационарную музейную экспозицию, воспроизводящую интерьер дворца правителя. В шахристане расположатся музейные фонды, научная библиотека, рекреационная зона для посетителей. В рабаде – реставрационные мастерские, музейный магазин.

Все это в совокупности сделает проект «Бозок» не просто успешным, но и способным влиять на формирование позитивной граж­данской идентичности подрастающего поколения.