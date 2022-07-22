Центральная Азия: сплоченность и сотрудничество в интересах развития

– Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегичес­кими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах. В работе консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая. Уверен, это пойдет на пользу странам Центральной Азии, особенно при рассмотрении конкретных вопросов, – считает Глава государства.

Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности казахстанский лидер предложил запустить механизм регулярных консультаций секретарей советов безопасности. А для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики – поручить минист­рам иностранных дел проводить совещания на регулярной основе (минимум раз в полгода).

Первая задача – это укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии, что крайне необходимо для обеспечения надлежащих условий для устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания народов Центральной Азии.

Выступая на встрече, Президент Казахстана обозначил ряд фундаментальных задач, на решении которых необходимо сосре­доточиться исходя из общих интересов.

– Страны региона достойно проявляют себя в переломный период нарастающей международной напряженности. Этому способствует наша прагматичная и сбалансированная внешняя политика. Испокон веков территории наших стран выступали важным связующим звеном между цивилизациями. И сегодня важнейшей миссией Центральной Азии, на мой взгляд, является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики. Рано или поздно период геополитичес­кой конфронтации закончится, а возведенные мосты останутся. Они станут бесценным наследием для будущих поколений наших братских народов, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Как акцентировал Глава государства, в настоящее время сотрудничество в Центральной Азии сталкивается с новыми вызовами. Вместе с тем он выразил уверенность, что взаимоотношения пяти государств выдержат испытание временем и станут еще более устойчивыми.

– Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления межгосударственных дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве. Обеспечение устойчивого развития, стабильности и безопасности региона – общая задача, возлагающая на нас огромную ответственность перед будущими поколениями. Хочу заверить вас, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Незыблемым фундаментом долгосрочных взаимоотношений государств Центральной Азии остаются активные культурно-гуманитарные связи. А партнерство и поддержка друг друга в борьбе с распространением коронавируса стали, по мнению Главы государства, ярким подтверждением «чувства локтя», присущего отношениям стран региона.

По его словам, с момента проведения первой консультативной встречи в Казахстане в 2018 году региональное сотрудничество неуклонно укрепляется по всем направлениям. На качественно новый уровень вышел межгосударственный политический диалог. Поступательно расширяется торгово-экономическое сотрудничество. Как отметил Президент РК, странам совместными усилиями удалось не только восстановить допандемийный уровень взаимодействия, но и существенно нарастить товарооборот: в прошлом году объемы внутрирегиональной торговли выросли на 27%, превысив 8 млрд долларов.

– Наши консультативные встречи стали важным фактором международной политики, они позволяют нам в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития данного региона. В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам. Всестороннее сближение наших государств обусловлено велением времени и полностью отвечает коренным интересам братских народов, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на встрече, Глава государства в первую очередь выразил глубокую признательность Президенту Кыргызской Республики за теплый прием, гостеприимство и прекрасную организацию мероприятия на живописном побережье Иссык-Куля.

Вторая задача, которую обозначил Касым-Жомарт Токаев: лидеры государств должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов не­стабильности в регионе.

– Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе, – подчеркнул Президент. – Именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собст­венному опыту знаем, что процесс юридического оформ­ления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных воп­росов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует. Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и в конечном счете может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии.

В этом контексте Глава государства отметил, что Казахстан как единственное на постсоветском пространстве государство, которое осуществило полную делимитацию государственной границы, готов оказать посильное содействие. Так, он предложил создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ, привлечь к этой работе опытных юристов, картографов, пограничников и других специа­листов, а координацию может взять на себя Совет министров иностранных дел.

Прочная экономическая база

Третья задача – формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.

Прогресс за последние 5 лет здесь очевидный. Товарооборот Казахстана с другими странами ЦА за этот период вырос на 42%, достигнув 6,3 млрд долларов, и, как отметил Касым-Жомарт Токаев, есть резервы для увеличения этого показателя до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.

– Угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества. В условиях рушащихся производст­венных и торговых цепочек поставок повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации. На этом фоне приведенные мною показатели торговли между нашими странами все же не отражают весь имеющийся потенциал. Цент­ральноазиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик, – сказал Президент РК.

По его мнению, для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ географического положения странам региона важно наладить тесное взаимодействие для устранения структурных и инфраструктурных ограничений.

Практическую пользу принес бы запуск сети приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы стран ЦА с перспективой ее дальнейшего расширения. Казахстан уже осуществляет практические шаги в этом направлении с партнерами по региону: на казахско-узбекской границе реализуется проект международного цент­ра промышленной кооперации «Центральная Азия», на казахско-кыргызской границе – Индуст­риальный торгово-логистический комплекс. Договоренность о создании оптово-распределительных центров есть с Таджикистаном, а совместно с Туркменистаном планируется построить зерновой терминал.

Наряду с традиционными подходами, по мнению Касым- Жомарта Токаева, необходимо шире использовать современные пути наращивания экспорта товаров. Здесь чрезвычайную важность имеет развитие электронной коммерции.

– Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции на предстоящих онлайн-выставках, – сказал Президент.

Также он подчеркнул, что укреп­ление социально-экономической стабильности региона во многом зависит от эффективных мер по привлечению инвестиций. Глава государства привел оценки международных экспертов, согласно которым совокупный потенциал ЦА по привлечению ПИИ в течение следующих 10 лет оценивается в объеме до 170 млрд долларов, в том числе в несырьевые отрас­ли – около 70 млрд долларов.

– В этом контексте эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты может стать Международный финансовый центр «Астана», – отметил Глава государства. – Большинство зарубежных участников МФЦА проявляют интерес к ведению бизнеса не только на территории Казахстана, но и в сопредельных странах. Для повышения инвес­тиционной привлекательности региона разработан новый продукт – AIFC Multipass. Это особая категория визы, которая будет обеспечивать партнеров МФЦА беспрепятственным доступом на территории стран-участниц для деловых поездок.

Транспорт и логистика

Четвертая задача – повышение транспортной связанности региона и улучшение условий транзита.

Центральная Азия занимает уникальное географическое положение, и в новых геополитических реалиях роль региона в продвижении и развитии транс­континентальной торговли стремительно возрастает.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в этих условиях Казахстан активно развивает Транс­каспийский международный транспортный маршрут, готов участвовать в строительстве железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.

– В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав. Со своей стороны призываем парт­неров активнее использовать железную дорогу Казахстан – Турк­менистан – Иран, кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива, – сказал Глава государства.

Говоря о транспортно-логис­тических возможностях нашей страны, Президент напомнил о недавнем запуске первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. А морс­кие порты Актау и Курык дают выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы.

При этом, добавил Касым- Жомарт Токаев, странам ЦА нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой. Казахстан в этом направлении сотрудничает с Узбекистаном (запуск железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал) и Туркменистаном (поддержка строительства новой автодороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана, также с 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автодороги Жанаозен – граница Туркменистана).

– Координация деятельности в данной сфере позволила бы существенно увеличить отдачу от наших транспортно-логис­тических проектов. Поэтому правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур для транзитных перевозок. Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики, – подчеркнул Глава государства.

Водные ресурсы

Пятая задача – необходимы решительные меры для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря. Этого требуют современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы.

Президент Казахстана привел данные доклада международной группы экспертов по изменению климата, согласно которым температура в регионе ЦА растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды для региона. Их объем в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20–30%, что в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья.

– Все это влечет за собой серь­езные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных совместных мер. В этом ключе приветствуем инициативу Кыргызстана об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. Кроме того, считаем своевременным предложение Таджикистана объявить 2025 год Меж­дународным годом сохранения ледников. Глубоко убежден, что без консолидации усилий пре­одолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для координации совместных действий предлагаем создать Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведению согласованной политики по изменению климата в регионе, – сказал Касым-­Жомарт Токаев.

Он также отметил, что Казахстан придает особое значение реализации совместных гидро­энергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. Так, в частности, активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. По словам Главы государства, этот вопрос обсуждался на неформальной встрече лидеров Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана накануне саммита, и президенты пришли к предварительным конкретным и полезным договоренностям.

Также Касым-Жомарт Токаев призвал усилить взаимодействие в рамках Международного фонда спасения Арала и выразил надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного фонда.

Культурно-гуманитарная повестка

Выступая на встрече, Президент Казахстана также поделился видением дальнейшего укреп­ления пятисторонних связей и наполнения новым содержанием культурно-гуманитарной повестки.

Здесь, по его мнению, актуальной задачей является расширение сотрудничества в сфере науки и образования. В прошлом году была подписана Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран ЦА, готов создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона.

– Немаловажным вектором совместной работы считаю популяризацию богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тес­ные связи между академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки, – продолжил казахстанский лидер.

Следует также усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону. Сутью этой работы, по мнению Президента РК, должна стать нерушимость дружбы стран региона.

– Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни. К сожалению, до сих пор в наших СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона, – подчеркнул Глава государства.

Чтобы переломить эту тенденцию, он предложил рассмотреть возможность создания общерегионального телеканала или новостного интернет-портала, на регулярной основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и информ­агентств Центральной Азии.

А в целях позиционирования региона как единого культурного пространства, считает Касым-Жомарт Токаев, следует начать практику ежегодного избрания культурной столицы Центральной Азии.

– Считаю, что итоги нынешнего саммита откроют новую страницу в развитии региональной коо­перации во имя мира, безопас­ности и прогресса в Центральной Азии. Казахи говорят: «Татулық – таусылмас бақыт», что означает «Дружба – неисчерпаемое богатство». Уверен, испытанные временем близкие, доверительные отношения, общие исторические и духовные корни всегда будут неиссякаемым источником дружбы наших стран, – резюмировал Президент Казахстана.

По итогам саммита в Чолпон-Ате было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022–2024 годы, Концепция взаимодействия государств ЦА в рамках многосторонних форматов, региональная программа «Зеленая повестка» для ЦА.

Кроме того, согласован Договор между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процеду­ра его подписания.

Также подписано Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента данного фонда.

...Во время пребывания в Чолпон-Ате Касым-Жомарт Токаев также посетил дом-музей Мухтара Ауэзова, расположенный в этом городе. Там Президент открыл бюст Мухтара Ауэзова и оставил запись в книге почетных гостей, сообщила пресс-служба Главы государства.

Дом Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате был построен в 1959 году. Здесь выдающийся казахский писатель жил и работал в 1959–1961 годах, а также начал писать свой последний роман «Племя младое», но не закончил его.

Библиотекой-музеем дом официально стал в сентябре 1970 года. В настоящее время в музее хранятся личные вещи писателя: различная мебель, настольные часы, книжный шкаф, книги. Первые 5 000 экземпляров книг библиотеки были собраны по инициативе дочери писателя Лейлы Мухтаровны. Сейчас книжный фонд составляет около 12 000 изданий. В стенах библио­теки-музея проводятся семинары, читательские конференции, встречи.