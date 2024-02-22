Центры психологической поддержки детей запустит Минпросвещения

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В ходе круглого стола на площадке СЦК представители Минпросвещения рассказали о разработке антибуллинговой программы «ДосболLike», передает Kazpravda.kz

Кроме того, представители госоргана заявили, что на данный момент активно ведется работа по развитию и трансформации региональных Центров психологической поддержки. В прошлом году премьер дал указание открыть центры психологической поддержки для детей в каждой области.

Отмечается, сейчас в старне функционируют 9 центров и отделов психологической поддержки в городах Астана и Алматы, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей.

— Данная инициатива будет продолжена по всей стране. Этот комплекс мероприятий направлен на институциональное усиление служб психологической поддержки в регионах, что обеспечит повышение уровня психологической безопасности детей в Казахстане, — заключили участники мероприятия.

Ранее в прокуратуре Алматы сообщали, что для борьбы с буллингом школьники могут использовать QR-код.