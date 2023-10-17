Премьер дал указания по открытию центров психологической поддержки для детей в каждой области

Правительство
79
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер подчеркнул, что ситуация с бытовым насилием в стране продолжает оставаться напряженной.

Фото: Kazpravda.kz

Вопрос профилактики бытового насилия рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz.

Премьер подчеркнул, что ситуация с бытовым насилием в стране продолжает оставаться напряженной. С начала года поступило более 74 тысяч обращений в полицию по таким фактам. В 2 раза выросло количество привлеченных к административному аресту.

Он напомнил, что в регионах было создано порядка 70 центров поддержки семьи, где пострадавшие получают медицинскую, психологическую и правовую помощь. Однако их пока недостаточно.

«В течение трех лет предполагается открытие дополнительно 97 центров. Сейчас проводится работа по систематизации их деятельности. Нужно также решать вопросы кадрового обеспечения этих центров», — отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем глава правительства указал на отсутствие системной психологической работы с дебоширами, которых помещают в так называемые вытрезвители и спецприемники для административно арестованных, а также с их семьями. В этой связи требуется расширять возможности «горячей линии» и телефонов доверия.

«Очень важно с малых лет прививать семейные ценности, культуру отношений и воспитания. В целом наше общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и подобным фактам. Нельзя оставлять пострадавших наедине со своей проблемой, особенно детей», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер поручил разработать и утвердить план открытия центров психологической поддержки для детей в каждой области до 2025 года, обеспечить открытие новых центров поддержки семьи и наркологических учреждений, проработать вопрос увеличения госзаказа на подготовку психотерапевтов и наркологов, а также организовать широкую разъяснительную работу по принятым поправкам в части ужесточения ответственности за бытовое насилие.

#дети #Смаилов #поддержка #открытие #центр #поручения #психологи

Популярное

Все
А ведь могли решить на месте
Спорт споткнулся о тендер?
«Арлан» в погоне за «Хумо»
Алексею не было равных
В погоне за экономией средств в одной из школ Актау детям в столовой не меняли стаканы
Информацию блогеров перепроверяем в газете
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Партия аграриев поддержала литераторов страны
Невозможные возможности
Ни расшириться, ни повысить зарплату
Трудовая миграция: плюсы и минусы
«Дариға, дәурен!» – горечь утраты
О Турции
…Дело рук самих утопающих
Картины Репинки здесь ждали
Только в рамках закона
Спросят про закредитованность населения
Пример трудолюбия и патриотизма
Тренинги для дебоширов
Плюс новый скрининг
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Где лечить, куда госпитализировать?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
УЕФА объявил страны, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Сотрудники невидимого фронта
Путевка в Высший дивизион
Глава Сената побеседовал с участниками съезда лидеров мировых религий
Горизонты для дронов
Секретарь Совбеза встретился с генеральным секретарем ОДКБ
Никогда не опускать руки
Аким Кызылординской области доложил Токаеву о развитии региона
Город что пастбище
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Смаилов поручил активнее привлекать молодежь к труду
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
ИКАО приводит Казахстан в пример для стран без выхода к морю
Утвержден генеральный план Шымкента до 2035 года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]