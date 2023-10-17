Премьер дал указания по открытию центров психологической поддержки для детей в каждой области

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Вопрос профилактики бытового насилия рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz.

Премьер подчеркнул, что ситуация с бытовым насилием в стране продолжает оставаться напряженной. С начала года поступило более 74 тысяч обращений в полицию по таким фактам. В 2 раза выросло количество привлеченных к административному аресту.

Он напомнил, что в регионах было создано порядка 70 центров поддержки семьи, где пострадавшие получают медицинскую, психологическую и правовую помощь. Однако их пока недостаточно.

«В течение трех лет предполагается открытие дополнительно 97 центров. Сейчас проводится работа по систематизации их деятельности. Нужно также решать вопросы кадрового обеспечения этих центров», — отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем глава правительства указал на отсутствие системной психологической работы с дебоширами, которых помещают в так называемые вытрезвители и спецприемники для административно арестованных, а также с их семьями. В этой связи требуется расширять возможности «горячей линии» и телефонов доверия.

«Очень важно с малых лет прививать семейные ценности, культуру отношений и воспитания. В целом наше общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и подобным фактам. Нельзя оставлять пострадавших наедине со своей проблемой, особенно детей», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер поручил разработать и утвердить план открытия центров психологической поддержки для детей в каждой области до 2025 года, обеспечить открытие новых центров поддержки семьи и наркологических учреждений, проработать вопрос увеличения госзаказа на подготовку психотерапевтов и наркологов, а также организовать широкую разъяснительную работу по принятым поправкам в части ужесточения ответственности за бытовое насилие.