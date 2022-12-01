Цены на продукты выросли за год почти на 25% - Бюро национальной статистики

Годовая инфляция в ноябре составила 19,6 %. При этом цены на продовольственные товары в общем выросли на 24,1%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПИР РК.

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В ведомстве отметили, что месячная инфляция в ноябре по сравнению с октябрем снизилась на 0,2 процентных пункта и составила 1,4%. По сравнению с октябрем в прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 1,8%, непродовольственные – на 1,6% и платные услуги – на 0,8%.

Среди продовольственных товаров огурцы подорожали на 41,5%, помидоры – на 26,1%, яйца –на 6,7%, лук репчатый – на 5,9%, рис – на 3,5%, сметана – на 3,4%, фрукты свежие – на 3%, сельдь соленая – на 2,7%, кефир – на 2,5%, молоко питьевое – на 2,4%, кондитерские изделия – на 1,6%, сыр и творог – на 1,5%. Морковь подешевела на 2,9%, сахар-песок – на 1,9%.

Прирост цен на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года составил 1,6%. Дизельное топливо подорожало на 13,9%, уголь каменный – на 2,6%, дрова – на 1,6%. Цены на моющие и чистящие средства повысились на 4,1%, товары личного пользования – на 2,8%, одежду и обувь, посуду, текстильные изделия – по 1,6%.

Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,8%. Повышение цен отмечено на услуги общественного питания на 2,7%, бань – на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,8%, услуги здравоохранения, в области отдыха и спортивных мероприятий – по 1,7%, гостиниц – на 1%.

«Инфляция в ноябре 2022 года в годовом исчислении составила 19,6%. Цены на продовольственные товары повысились на 24,1%, непродовольственные товары – на 18,6%, платные услуги – на 14,1%», – резюмировали в БНС.