Цены на тарифы прокомментировали мобильные операторы

Общество, Технологии, Гаджеты
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Стоимость мобильного Интернета в Казахстане остается одной из самых низких в мире, при этом доля расходов на услуги связи от всех потребительских расходов населения в 3-м квартале 2022 года составила всего 3,3%, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций генеральный директор "Мобайл Телеком-Сервис" Сергей Коньков рассказал, что средняя стоимость минуты для абонентов Tele2/Altel с 1-го квартала 2022 по 2-й квартал 2023 года растет ниже уровня официальной инфляции, а средняя стоимость Mb снижается на 8% при непрерывном росте потребления интернет-услуг.

По его словам, рост среднего чека клиента за услуги связи на уровне 16% остается ниже инфляции, которая за аналогичный период составила 26,8%.

Как отметил  главный исполнительный директор "Beeline Казахстан" Евгений Настрадин, абоненты – люди с разными интересами, потреблением мобильного Интернета и доходами. Поэтому мы продумали варианты под каждую аудиторию: есть "Социальный тариф" для пенсионеров и абонентов с инвалидностью, есть опции для всей семьи, тарифы для активных пользователей Интернета и для тех, кому он совсем не нужен. Для нас важно, чтобы любой клиент мог найти тариф, соответствующий его потребностям.

При этом рост расходов мобильных операторов – это общемировая тенденция, об этом говорится в отчете IDC, опубликованном 5 мая 2023 года. Там же отмечается и глобальная тенденция роста тарифов, где сказано, что в условиях сложившейся макроэкономической ситуации, кризиса и высокого уровня инфляции провайдеры по всему миру начали поднимать тарифы. Это необходимо для компенсации увеличившихся операционных расходов и затрат на оборудование, которое значительно подорожало.

"По оценкам Международного валютного фонда, инфляция сохранится как минимум до 2025 года, а это означает, что телеком-операторы продолжат повышать цены на свои услуги", – заключил Настрадин.

По данным экспертов, стоимость мобильного Интернета в Казахстане остается одной из самых низких в мире. Так, согласно данным Internet Accessibility Index, республика заняла 5-е место среди 164 стран мира по низкой стоимости мобильного Интернета. При этом, по данным Бюро национальной статистики, доля расходов на услуги связи от всех потребительских расходов населения в 3-м квартале 2022 года составила 3,3%.

#тарифы #связь #мобильные операторы

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