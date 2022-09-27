Цены на уголь озвучены в Астане

В Астане насчитывается 11 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения. Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. На данных местах свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В период подготовки и проведения отопительного сезона от реализаторов угля оформлены заявки в размере более 463 тыс. тонн угля. Запасы топлива пополняются на регулярной основе.

В целях недопущения роста цен со всеми компаниями в августе заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля. Работает “горячая линия” по номеру 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках.

На сегодняшний день средние цены на уголь находятся на уровне прошлого года и составляют:

Шубаркуль – 13 800 тг за тонну;

Каражыра – 14 500 тг за тонну;

Майкуба – 12 700 тг за тонну.

Напомним, в столице продолжаются работы по газификации города. Два района - Алматы и Сарыарка - полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу. Это ЖМ Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, “Железнодорожный”, Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также старая часть города в районе ул. Потанина. Было выполнено строительство более 680 км сетей газоснабжения, подведены внутриквартальные сети. К газу подключено более 5,7 тыс. домов.

Ведутся работы по строительству подводящего газопровода в оставшихся районах - Байконыр и Есиль (внутриквартальные сети будут - в 2023г).