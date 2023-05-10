Цены на жильё снизились за месяц в Казахстане

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В пресс-службе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сообщили о снижении цен на рынке жилья по всем сегментам за месяц, передает Kazpravda.kz.

По данным Нацбюро, новое жилье подешевело на 0,6%, перепродажа квартир – на 1,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,5%.

При этом, количество сделок по купле-продаже жилья в апреле показало рост. Так, в прошлом месяце количество зарегистрированных сделок составило 31 445, из них 8 096 - по индивидуальным домам и 23 349 - по квартирам.

По сравнению с мартом 2023 года (24 273) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 29,5%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются Алматы (5 559 – 17,7%) и Астана (4 772 – 15,2%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 342 единиц (1,1%).

В сравнении с мартом 2023 года в апреле наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Костанайской (на 46,2%), Мангистауской (на 45,5%) и Актюбинской (на 45,2%) областях. Вместе с тем, положительная динамика наблюдается по всем регионам страны.

По сравнению с мартом 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 29,7% (на 5 351 сделок). Всего в апреле по квартирам совершено 23 349 сделок – это 74,3% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в апреле их было оформлено 8 830. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на Алматы и Астану (41,2%).

По сравнению с мартом 2023 года в апреле количество сделок по индивидуальным домам выросло на 29% (на 1 821 сделку) и составило 8 096. Увеличение наблюдается во всех регионах, так наибольший рост сделок в количественном выражении был отмечен в Алматинской (+248 сделок), Мангистауской (+142 сделки) областях и в Шымкенте (+131 сделка).

Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 40,1%, тогда было зарегистрировано 52 520 сделок. Самое большое снижение наблюдается в Карагандинской области (на -68,2%). Вместе с тем, в отрицательной зоне оказались все регионы страны. Уменьшение в динамике также наблюдается в количестве сделок января-апреля 2023г. к январю-апрелю 2022г. и составляет -48%.