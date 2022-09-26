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Цифровая архитектура здравоохранения
Любовь Доброта, Туркестан

Вопросы развития цифровизации и интеграции медицинских информационных систем стран СНГ обсудили в ходе «круглого стола», состоявшегося в рамках заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

В его работе участвовали члены Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, рабочей группы по вопросам интеграции национальных систем электронного здравоохранения СНГ и полномочные представители от Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители Европейского регионального бюро ВОЗ, дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития, а также исполнительного комитета СНГ.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният отметила, что совре­менный Казахстан не стоит в стороне от мировых тенденций, и сфера медицины также активно использует цифровые инструменты для генерации новых знаний и выработки практических мер в области выявления, предотвращения, реагирования и контроля заболеваний. Она считает, что пандемия послужила стимулом для Казахстана уделять большее внимание цифровизации процессов и данных в области готовности и борьбы с чрезвычайными ситуациями, связанными с общественным здоровьем.

Директор департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК Фархад Бекбулатов проинформировал участников «круглого стола» о нескольких реализованных в Казахстане цифровых проектах, которые активно использовались для борьбы с пандемией на всех уровнях системы здравоохранения. Он подчеркнул, что стратегия развития электронного здравоохранения нашей страны была переориентирована на формирование открытого рынка решений в области информатизации здравоохранения, основанного на принципах демонополизации и децентрализации.

На более чем 5,8 тыс. государственных объектах здравоохранения развита IT-инфраструктура, что составляет 98% от общего объема, внедрены мединформсистемы, мобильные и веб-приложения, они интегрированы между собой. Для населения реализован ряд цифровых сервисов в личном кабинете пациента на портале электронного правительства eGov и в мобильном приложении eGovMobile: паспорт вакцинации, вакцинация, запись на вакцинацию, направления и результаты оказания ­клинических услуг, электронные рецепты, направления на госпитализацию и выписки.

В рамках цифровой трансформации начата работа по переходу на новую цифровую архитектуру электронного здравоохранения eHealth.

– Основной задачей трансформации сферы цифровизации здравоохранения является объединение информационных систем минис­терства, его подведомственных, медицинских организаций, – считает Фархад Бекбулатов. – Это необходимо для построения целевой архитектуры цифрового здравоохранения, исключения риска несанкционированного разглашения и распространения персональных медицинских данных и обмена клиническими данными между медицинскими организациями.

При этом архитектура электронного здравоохранения eHealth будет способствовать полноценному и всестороннему формированию национального электронного паспорта здоровья граждан, что обеспечит повышение качества и доступности медицинской помощи, ориентированной на потребности населения, а также переход на реализацию непрерывного наблюдения за состоянием здоровья пациентов и предоставления медицинских сервисов.

С учетом необходимости организации обратной связи с пациентами для оценки качества медицинского обслуживания планомерно внедряются различные системы отслеживания удовлетворенности пациентов медицинских организаций, построенные на цифровых технологиях сбора, хранения и предоставления статистических данных. В ближайшее время планируется создать хранилище для медицинских изображений и лабораторных исследований, сервис обмена клиническими данными между медицинскими организациями, провести автоматизацию процесса лекарственного обеспечения государственных медучреждений. На стадии разработки новый раздел eGov.Densaulyk в мобильном приложении eGovMobile, который будет содержать в себе более обширную информацию для населения, включая статус донорства (прижизненный), электронные рецепты, сведения о медотводах, учет беременных и диспансерный учет, факты госпитализации, вакцинацию, результаты лабораторных исследований, оказанные клинико-диагностические услуги и больничные листы.

При этом вся информация будет консолидирована в одном разделе eGovMobile и доступна для граж­дан. Казахстанцы будут иметь быстрый доступ к своим медицинским данным, что обеспечит прозрачность оказания медицинской помощи. Определены три стратегических приоритета – снижение неравенства при получении медицинской помощи, повышение доступности медицинской помощи и ее качества.

О развитии цифрового здравоохранения в странах СНГ рассказали начальник управления специализированной медицинской помощи МЗ Республики Беларусь Татьяна Санукевич, заместитель МЗ Кыргызской Республики по цифровизации Нурийла Шерие­ва, заместитель директора департамента цифрового развития и информационных технологий МЗ Российской Федерации Олия Артемова, главный специалист по цифровизации Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, член рабочей группы по вопросам интеграции нацио­нальных систем электронного здравоохранения СНГ Манучехр Шамсуллозод, директор ООО «IT-MED» при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан Артур Хакимов.

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