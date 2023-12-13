Цифровая установка для лечения опухолей впервые появилась в Алматы

Министерство здравоохранения сообщило о появлении в Алматы новых перспектив для лечения онкологических пациентов, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По информации ведомства, установка новейшей цифровой системы произведена на имеющийся линейный ускоритель, производства США, который введен в эксплуатацию в 2019 году в Алматинском онкологическом центре.

"Система способна прослеживать дыхание пациента и автоматически корректировать направление лучей в соответствии с его дыхательными движениями. Это дает возможность контролировать положение опухоли в режиме реального времени во время лучевой терапии, позволяя точно обеспечивать направленное облучение опухоли, даже при смещении ее во время дыхания, максимально снижать риск повреждения окружающих здоровых тканей. Она полностью интегрируется с линейным ускорителем, обеспечивая высокоточное облучение до долей миллиметра благодаря позиционированию и мониторингу положения пациента в ходе выполнения процедуры", — говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что уникальные функции системы, такие как стереоскопическая рентгеновская укладка и слежение за положением пациента, цифровая система расчета планов, позволяют максимально точно облучать опухоль и корректировать лечение.

"Это очень важно и для снижения риска повреждения здоровых тканей, так как значительно сокращает время проведения сеанса радиотерапии и позволяет значительно ускорить подготовку плана лечения", - пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, цифровая автоматизация процесса особенно важна для опухолей головного мозга и других критически важных структур.

Такие методики применяются только в ведущих онкоцентрах мира, подчеркнули в Минздраве.